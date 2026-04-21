Миннауки поддержало предложение о повышении штрафов для стипендиатов «Болашака»

Об этом говорится в ответе министра науки и высшего образования Саясата Нурбека на депутатский запрос.

Министр напомнил, что в соответствии с пунктом 30 Правил отбора, в случае лишения победителя конкурсного отбора стипендии «Болашак» по решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, расходы, понесенные на его обучение со дня принятия решения о присуждении стипендии, включая неустойку (штраф), подлежат обязательному и полному возмещению в установленном законодательством порядке.

До 2010 года размер неустойки (штрафа) составлял 25% от суммы расходов, что вызывало обоснованные обращения со стороны участников правоотношений.

В этой связи позже размер штрафа был снижен до 10% от суммы расходов, что закреплено в типовых договорах, заключаемых между стипендиатом и администратором программы — акционерным обществом «Центр международных программ».

— Практика применения указанного механизма Центра подтверждает его результативность. С 2013 года по настоящее время в доход бюджета возвращено 14,5 млрд. тенге. Так, за 2024 год возвращено в республиканский бюджет 2,4 млрд тенге, за 2025 год — 2,2 млрд тенге, а за 1-й квартал 2026 года — 378 млн тенге, — сообщил Саясат Нурбек.

По его словам, применение штрафа в случаях лишения либо отказа от стипендии «Болашак» оказывает системное дисциплинирующее и превентивное воздействие, способствует надлежащему исполнению обязательств и снижает количество нарушений условий программы.

— Вместе с тем, Министерство отмечает, что предложение о повышении размера неустойки (штрафа) представляется целесообразным с точки зрения дальнейшего совершенствования механизмов финансовой ответственности, — говорится в ответе.

При этом отмечается, что реализация указанной инициативы требует всестороннего и комплексного анализа с привлечением заинтересованных госорганов и организаций. Проработка данного вопроса будет осуществляться в установленном порядке.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов предложил индексировать возврат средств по программе «Болашак» для лишившихся гранта стипендиатов. Также сообщалось, что в Казахстане до конца года решат вопрос повышения стипендий по международной программе «Болашак».