    19:29, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Миннауки поддержало предложение о повышении штрафов для стипендиатов «Болашака»

    В Казахстане рассмотрят предложение о повышении размера штрафа для участников программы «Болашак», лишившихся стипендии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Болашак», гранты, образование за рубежом
    Коллаж: Kazinform / Pixabay / Freepik / DALL-E

    Об этом говорится в ответе министра науки и высшего образования Саясата Нурбека на депутатский запрос.

    Министр напомнил, что в соответствии с пунктом 30 Правил отбора, в случае лишения победителя конкурсного отбора стипендии «Болашак» по решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, расходы, понесенные на его обучение со дня принятия решения о присуждении стипендии, включая неустойку (штраф), подлежат обязательному и полному возмещению в установленном законодательством порядке. 

    До 2010 года размер неустойки (штрафа) составлял 25% от суммы расходов, что вызывало обоснованные обращения со стороны участников правоотношений. 

    В этой связи позже размер штрафа был снижен до 10% от суммы расходов, что закреплено в типовых договорах, заключаемых между стипендиатом и администратором программы — акционерным обществом «Центр международных программ». 

    — Практика применения указанного механизма Центра подтверждает его результативность. С 2013 года по настоящее время в доход бюджета возвращено 14,5 млрд. тенге. Так, за 2024 год возвращено в республиканский бюджет 2,4 млрд тенге, за 2025 год — 2,2 млрд тенге, а за 1-й квартал 2026 года — 378 млн тенге, — сообщил Саясат Нурбек. 

    По его словам, применение штрафа в случаях лишения либо отказа от стипендии «Болашак» оказывает системное дисциплинирующее и превентивное воздействие, способствует надлежащему исполнению обязательств и снижает количество нарушений условий программы. 

    — Вместе с тем, Министерство отмечает, что предложение о повышении размера неустойки (штрафа) представляется целесообразным с точки зрения дальнейшего совершенствования механизмов финансовой ответственности, — говорится в ответе. 

    При этом отмечается, что реализация указанной инициативы требует всестороннего и комплексного анализа с привлечением заинтересованных госорганов и организаций. Проработка данного вопроса будет осуществляться в установленном порядке. 

    Напомним, ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов предложил индексировать возврат средств по программе «Болашак» для лишившихся гранта стипендиатов. Также сообщалось, что в Казахстане до конца года решат вопрос повышения стипендий по международной программе «Болашак».

    Данира Искакова
