Евросоюз призывает Израиль немедленно остановить военную операцию в Рафах
Европейская служба внешних действий распространила отдельное заявление, посвященное ситуации в Газе, передает собственный корреспондент Kazinform.
Так, Евросоюз призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе.
— Эта операция еще больше подрывает распределение гуманитарной помощи в секторе Газа и ведет к еще большему внутреннему перемещению населения, голоду и человеческим страданиям, — отмечает ЕСВД.
По оценкам ЕС, более миллиона мирных жителей укрываются в Рафахе и его окрестностях, и им было приказано эвакуироваться в районы, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, не могут считаться безопасными.
— Хотя ЕС признает право Израиля на самооборону, Израиль должен делать это в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать безопасность гражданского населения. Европейский союз призывает Израиль воздержаться от дальнейшего обострения и без того тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа и вновь открыть контрольно-пропускной пункт Рафах. Если Израиль продолжит военную операцию в Рафахе, это неизбежно создаст серьезное напряжение в отношениях ЕС с Израилем, — отмечают в дипломатической службе ЕС.
Европейский союз также осуждает нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, что, по их оценкам, еще больше затруднило доставку гуманитарной помощи.
— Призываем все стороны удвоить свои усилия для достижения немедленного прекращения огня и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС — говорится в заявлении.