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    14:11, 15 Май 2024 | GMT +6

    Евросоюз призывает Израиль немедленно остановить военную операцию в Рафах

    Европейская служба внешних действий
    Фото: JLogan

    Европейская служба внешних действий распространила отдельное заявление, посвященное ситуации в Газе, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Так, Евросоюз призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе.

    — Эта операция еще больше подрывает распределение гуманитарной помощи в секторе Газа и ведет к еще большему внутреннему перемещению населения, голоду и человеческим страданиям,  — отмечает ЕСВД.

    По оценкам ЕС, более миллиона мирных жителей укрываются в Рафахе и его окрестностях, и им было приказано эвакуироваться в районы, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, не могут считаться безопасными.

    — Хотя ЕС признает право Израиля на самооборону, Израиль должен делать это в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать безопасность гражданского населения. Европейский союз призывает Израиль воздержаться от дальнейшего обострения и без того тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа и вновь открыть контрольно-пропускной пункт Рафах. Если Израиль продолжит военную операцию в Рафахе, это неизбежно создаст серьезное напряжение в отношениях ЕС с Израилем, — отмечают в дипломатической службе ЕС.

    Европейский союз также осуждает нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, что, по их оценкам, еще больше затруднило доставку гуманитарной помощи.

    — Призываем все стороны удвоить свои усилия для достижения немедленного прекращения огня и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС — говорится в заявлении.

    Теги:
    сектор Газа Евросоюз Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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