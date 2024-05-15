Евросоюз призывает Израиль немедленно остановить военную операцию в Рафах

Европейская служба внешних действий распространила отдельное заявление, посвященное ситуации в Газе, передает собственный корреспондент Kazinform.

Так, Евросоюз призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе.

— Эта операция еще больше подрывает распределение гуманитарной помощи в секторе Газа и ведет к еще большему внутреннему перемещению населения, голоду и человеческим страданиям, — отмечает ЕСВД.

По оценкам ЕС, более миллиона мирных жителей укрываются в Рафахе и его окрестностях, и им было приказано эвакуироваться в районы, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, не могут считаться безопасными.

— Хотя ЕС признает право Израиля на самооборону, Израиль должен делать это в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать безопасность гражданского населения. Европейский союз призывает Израиль воздержаться от дальнейшего обострения и без того тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа и вновь открыть контрольно-пропускной пункт Рафах. Если Израиль продолжит военную операцию в Рафахе, это неизбежно создаст серьезное напряжение в отношениях ЕС с Израилем, — отмечают в дипломатической службе ЕС.

Европейский союз также осуждает нападение ХАМАС на контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, что, по их оценкам, еще больше затруднило доставку гуманитарной помощи.