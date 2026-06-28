Евросоюз приветствует соглашение между Ливаном и Израилем

Рамочное соглашение, подписанное Ливаном и Израилем в Вашингтоне, даёт важную позитивную перспективу для деэскалации и мира. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, передает собственный корреспондент ЕС в Брюсселе.

Евросоюз приветствует конструктивную позицию всех сторон и призывает их выполнять взятые обязательства, в том числе через новый трёхсторонний Военный координационный механизм.

— ЕС подчёркивает, что устойчивое решение должно основываться на выполнении резолюции СБ ООН 1701, которая требует вывода всех вооружённых сил с ливанской территории и разоружения всех негосударственных групп. С помощью недавно одобренного пакета помощи в 100 млн евро для ливанских вооружённых сил ЕС поддерживает усилия ливанского правительства по установлению государственного контроля и монополии на оружие, — говорится в заявлении европейского органа.

Ранее сообщалось, что число жертв израильских атак с начала военной эскалации в Ливане достигло 4 106 человек.