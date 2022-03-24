Евросоюз приветствует предложения Президента РК по конституционным по реформам

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Послание народу Казахстана, с которым выступил 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев, вызвало широкие отклики не только в Казахстане, но и за рубежом. Своим мнением о предложениях Главы РК с корреспондентом МИА «Казинформ» поделились некоторые официальные лица Евросоюза.

Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано:

Евросоюз приветствует предложения Президента РК Касым-Жомарта Токаева о широком пакете политических реформ. Такие реформы, как переход к президентской республике с сильным парламентом, снижение порога для регистрации политических партий, расширение возможностей местного самоуправления, повышение прозрачности судебной системы; повышение роли средств массовой информации и дальнейшее вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений, являются важными шагами в процессе демократизации и модернизации Казахстана, которые ЕС поддерживает в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном.

ЕС приветствует заявленную Президентом Казахстана приверженность эффективному и безотлагательному осуществлению этих реформ.

Евросоюз подчеркивает важность полного, прозрачного и независимого расследования январских событий, включая расследование любых нарушений прав человека, в соответствии с международными стандартами

Андрис Америкс, депутат Европейского Парламента, заместитель председателя делегации Европейского Парламента по Центральной Азии отметил:

- 16 марта 2022 года Президент К.Токаев выступил с речью перед народом Казахстана и объявил о политических и экономических реформах в стране.

Предлагаемые реформы очень важны для улучшения экономической и политической сферы Казахстана, особенно для честной и свободной политической конкуренции, независимых СМИ и перехода от «суперпрезидентской» к президентской республике с сильным парламентом.

Я приветствую приверженность правительства Казахстана реформам, которые, без сомнения, сближают понимание демократических процессов Европейским Союзом и Казахстаном.

Эти реформы потребуют решений на разных уровнях и определенного времени для практической реализации реформ, но цели ясны и необходимы для страны в настоящее время.

Европейский Союз поддерживает Казахстан как своего важного экономического и политического партнера в Центральной Азии, который движется в правильном направлении с точки зрения продвижения демократии. Поступая таким образом, Казахстан продвигает демократию не только в стране, но и в регионе.

Для правительства Казахстана на данный момент важно провести разъяснительную работу среди казахстанцев и партнеров Казахстана, чтобы показать, в каком направлении оно движется с предлагаемыми реформами.

Еще раз я хотел бы выразить искреннюю и полную поддержку Казахстану в его обязательствах на пути улучшения политической и экономической ситуации в стране. Это очень важный шаг для Казахстана, который улучшит ситуацию в стране и регионе, поэтому мы должны поддержать его всеми возможными способами.