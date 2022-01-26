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Евросоюз планируют упростить внутренние правила перемещения жителей с сертификатами вакцинации от COVID-19

26 Января 2022 17:42
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Евросоюз планируют упростить внутренние правила перемещения жителей с сертификатами вакцинации от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Совет по общим вопросам Европейского Союза принял обновленную рекомендацию о мерах в области передвижения жителей ЕС в условиях пандемии COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Совет принял рекомендацию о скоординированном подходе к обеспечению безопасного свободного передвижения во время пандемии. Эта рекомендация является ответом на значительный рост показателей вакцинации в ЕС и быстрое внедрение цифрового сертификата о вакцинации против COVID-19.

Документ вступит в силу 1 февраля 2022 года. Согласно новой рекомендации, граждане смогут свободнее перемещаться из одной страны в другую, если они имеют документ о вакцинации, а также освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-тесты.

«Меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением регионов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне» - говорится в сообщении Совета по общим вопросам ЕС.

Статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, станет ключевым определяющим фактором. Персональный подход существенно упростит применимые правила и обеспечит дополнительную ясность и предсказуемость для путешествующих внутри Евросоюза.

Перемещающиеся лица, имеющие действительный цифровой сертификат вакцинации от COVID-19, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение. В свою очередь, лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС, будут обязаны пройти тест до путешествия и не позднее, чем через 24 часа после прибытия.

«Мы будем принимать во внимание индивидуальный статус, привиты они или нет, переболели ли, а не эпидемиологическую обстановку, - сказал французский министр Клемант Бон. - Но ограничения останутся для людей, которые не вакцинированы».

Тем не менее, правительства стран ЕС оставляют за собой право вернуть ограничения, в том числе локдауны, в случае резкой вспышки заболеваемости или появления нового штамма коронавируса. Кроме того, Еврокомиссия усилит наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой в странах с пониженным уровнем вакцинации.


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#Евросоюз   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Европа   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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