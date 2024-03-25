Евросоюз осуждает действия Израиля на Западном берегу
Европейская служба внешних действий осудила объявление министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем 800 гектаров земли «государственными землями» на оккупированной палестинской территории, сообщает собственный корреспондент Kazinform.
Это крупнейшая конфискация со времен Соглашений в Осло, отметили в ЕСВД. Официальный представитель ЕСВД Петер Стано отметил, что израильские поселения на Западном берегу являются серьезным нарушением международного гуманитарного права.
На заседании Европейского совета на этой неделе лидеры ЕС осудили решения правительства Израиля о дальнейшем расширении незаконных поселений на оккупированном Западном берегу, призвав Израиль отменить эти решения.
— В соответствии с общей позицией и резолюциями Совета Безопасности ООН Евросоюз не признает изменения границ 1967 года без согласия сторон. Эта позиция идет «рука об руку» с приверженностью ЕС безопасности Израиля и обеспечению того, чтобы ужасные нападения на израильских гражданских лиц 7 октября никогда не повторились. ЕС полон решимости бороться с таким терроризмом словом и делом, постоянно осуждая ХАМАС в самых решительных выражениях и применяя санкции и другие меры. Расширение поселений противоречит этой цели. Подпитывает напряженность и подрывает перспективы урегулирования на основе сосуществования двух государств, которое остается единственной надежной гарантией долгосрочной безопасности как израильтян, так и палестинцев, — отметили в Брюсселе.