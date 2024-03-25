Евросоюз осуждает действия Израиля на Западном берегу

Европейская служба внешних действий осудила объявление министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем 800 гектаров земли «государственными землями» на оккупированной палестинской территории, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Это крупнейшая конфискация со времен Соглашений в Осло, отметили в ЕСВД. Официальный представитель ЕСВД Петер Стано отметил, что израильские поселения на Западном берегу являются серьезным нарушением международного гуманитарного права.

На заседании Европейского совета на этой неделе лидеры ЕС осудили решения правительства Израиля о дальнейшем расширении незаконных поселений на оккупированном Западном берегу, призвав Израиль отменить эти решения.