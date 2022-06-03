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Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России
3 Июня 2022 10:58

Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послы ЕС приняли шестой пакет санкций, направленный на ограничение способности России финансировать свою военную деятельность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Эти меры запретят закупку сырой нефти из России, поставляемой в государства-члены ЕС морским путем в течение 6 месяцев, а также нефтепродуктов на 8 месяцев. Санкционные меры не коснулись трубопроводной нефти в качестве уступки Венгрии и другим странам ЕС, не имеющим выхода к морю и находящимся в прямой зависимости от российского трубопровода «Дружба».

Пакет санкций предусматривает отключение Сбербанка, Московского Кредитного банка и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT, запрет на предоставление консалтинговых услуг российским компаниям и торговлю рядом химических веществ.

Также санкционные меры будут направлены против бывшей олимпийской гимнастки Алины Кабаевой, десятков военнослужащих и компаний, поставляющих оборудование, материалы и услуги российским вооруженным силам.


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