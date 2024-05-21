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    00:47, 21 Май 2024 | GMT +6

    Евросоюз обеспокоен нападениями на систему здравоохранения в Газе

    сектор Газа
    Фото: Анадолу

    По данным ЕС, с начала конфликта в секторе Газа 31 из 36 больниц повреждены либо полностью разрушены, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По информации Европейской службы внешних действий, среди разрушенных — больница Аль-Шифа, крупнейший медицинский комплекс в секторе Газа, который полностью не работает.

    — Остальные больницы в Газе функционируют частично и работают с серьезными ограничениями. Из-за тяжелой ситуации многие из них оказались на грани краха или были вынуждены закрыться. Доступ к неотложной медицинской помощи становится еще более важным в то время, когда палестинцы в Газе живут под постоянными обстрелами и более 9 тысяч тяжелораненых людей рискуют умереть из-за отсутствия адекватной медицинской помощи — отмечают в ЕС.

    С 7 октября прошлого года ВОЗ зарегистрировала в общей сложности 890 нападений на медицинские учреждения, из них 443 произошли в Газе и 447 на Западном Берегу.

    — Нападения на медицинских работников, больницы и машины скорой помощи нарушают жизненно важные медицинские услуги. Они лишают людей жизненно необходимого лечения. Эти нападения должны прекратиться. В то же время, что касается обязательной защиты гражданского населения согласно международному гуманитарному праву, Евросоюз решительно осуждает использование больниц для любых целей, кроме медицинских — отмечает дипломатическая служба ЕС.

    ЕС также обеспокоен продолжающимися нападениями на системы здравоохранения на Западном Берегу, где за последние месяцы были намеренно повреждены более 50 медицинских учреждений и 300 машин скорой помощи.

    В ответ на гуманитарный кризис ЕС мобилизовал все свои инструменты реагирования на кризис для направления медицинской помощи в Газу, в том числе рейсы Евросоюза по гуманитарному воздушному мосту, перевозящие тонны медицинской помощи, и значительно увеличил свое финансирование гуманитарным партнерам. Но эта поддержка может принести лишь временное облегчение страдающим людям.

    — Человеческая трагедия разыгрывается в реальном времени на наших глазах. Европейский союз глубоко обеспокоен страданиями гражданского населения в секторе Газа. Мы повторяем наши призывы к немедленному прекращению огня, безоговорочному освобождению всех заложников и полному гуманитарному доступу, — отметили в Брюсселе.

    Теги:
    сектор Газа Евросоюз Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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