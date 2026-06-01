Евросоюз и Пакистан укрепляют связи

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас находится с визитом в Пакистане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Как сообщают зарубежные СМИ, Пакистан стремится к укреплению торговых, инвестиционных, институциональных связей и отраслевого сотрудничества с Европейским союзом. Об этом заявил в понедельник заместитель премьер-министра ИРП Ишак Дар во время переговоров с Каей Каллас.

Дипломаты ЕС и Пакистана совместно председательствуют на 8-й сессии Стратегического диалога между ЕС и Пакистаном.

Выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции, Дар заявил, что обе страны могут сотрудничать в нескольких областях, включая торговлю и инвестиции.

— Мы считаем, что этот программный документ может послужить важной основой для углубления нашего политического взаимопонимания, расширения отраслевого сотрудничества и укрепления институциональных связей между Пакистаном и ЕС, — заявил Дар. — Таким образом, продолжение стратегического диалога демонстрирует нашу общую решимость придать больший импульс отношениям между Пакистаном и ЕС и сформировать перспективное партнерство.

Каллас высоко оценила содействие Пакистана в проведении американо-иранских переговоров, отметив, что конфликт затрагивает многие страны мира, приводя к росту цен на энергоносители и удобрения. Она также отметила, что Пакистан и ЕС работают над обеспечением региональной стабильности.

— Поэтому я искренне приветствую в этом отношении сильную динамику развития торговых отношений между ЕС и Пакистаном, — сказала она, отметив, что континент остается крупнейшим экспортным направлением для Пакистана.

Она заявила, что Пакистан продолжает оставаться одним из главных бенефициаров схемы преференций «Генеральная схема преференций плюс» (GSP Plus), добавив, что это свидетельствует о том, что партнерство между двумя сторонами имеет не только коммерческое значение, но и является «двигателем роста».

Схема GSP Plus предоставляет экспорту стран беспошлинный доступ на европейский рынок в обмен на добровольное согласие на выполнение 27 основных международных конвенций, включая конвенции о правах человека и гражданских правах.

— Помимо торговли и инвестиций, есть и другие области, где мы можем углублять наши связи, — сказала Каллас. — Например, в вопросах повышения устойчивости, климата, цифровой инфраструктуры, миграционной активности. И по сути, это инвестиции в долгосрочное партнерство.

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