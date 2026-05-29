Приток европейского капитала в Казахстан превысил $200 млрд

В Казахстане успешно осуществляют деятельность более четырех тысяч европейских компаний, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве состоялось 23-е заседание Комитета сотрудничества в политической конфигурации под председательством заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан Армана Исетова, с европейской стороны — заместителя управляющего директора Европейской службы внешних действий по Восточной Европе и Центральной Азии Одроне Перкаускене.

Стороны подробно обсудили динамику политических реформ в Казахстане, а также диалог в области эффективного государственного управления, судебной реформы и верховенства права.

Фото: МИД РК

Отдельное внимание уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия, включая реализацию инициативы Global Gateway. Казахстан и Европейский Союз определили стратегические ориентиры для дальнейшего укрепления партнерства в таких сферах, как укрепление транспортно-логистической взаимосвязанности, зеленой энергетики, охраны окружающей среды, поставок критических сырьевых материалов и расширение экспортного потенциала РК.

Также отмечена важность усиления академической мобильности, сотрудничество научно-исследовательских институтов по линии программы Erasmus+ и Horizon Europe.

- Европейский Союз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. В прошлом году объем взаимной торговли достиг 45 миллиардов долларов США. С 2005 по 2025 годы приток европейского капитала в экономику Казахстана превысил 200 миллиардов долларов США. В настоящее время в нашей стране успешно осуществляют деятельность более четырех тысяч европейских компаний. Мы высоко ценим возрастающий интерес европейского бизнеса к Казахстану и региону в целом как к надежному партнеру и стратегическому транзитному хабу, соединяющему Европу и Азию, — отметил А. Исетов.

Фото: МИД РК

О. Перкаускене высоко оценила текущую динамику стратегического партнерства с Казахстаном, отметив, что ЕС заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества по всем направлениям и объединении усилий для решения общих международных вызовов.

Отдельным пунктом повестки стало обсуждение перспектив упрощения визового режима для граждан Республики Казахстан. Стороны отметили важность активизации диалога и дальнейшего продвижения взаимодействия в консульско-визовой сфере.

По итогам заседания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства между Республикой Казахстан и Европейским Союзом по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Фото: МИД РК

Диалоговая площадка является активным механизмом для обсуждения актуальной повестки сотрудничества и «сверки часов» между РК и ЕС по широкому кругу вопросов отраслевых госорганов.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан планирует завершить переговоры с ЕС по упрощению визового режима в течение года.