Евросоюз и Казахстан подписали финансовое соглашение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Церемония подписания финансового соглашения между Правительством Республики Казахстан и Европейским Союзом «Механизм сотрудничества ЕС-Казахстан» состоялась в ходе экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ был подписан заместителем министра иностранных дел РК Романом Василенко и директором по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Генерального директората по международному партнерству Европейской комиссии (DG INTPA) Петерисом Устубсом.

В церемонии участвовали Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В ходе встречи Премьер-Министр поблагодарил господина Валдиса Домбровскиса за конструктивный диалог.

«Мы обменялись мнениями о реализации совместных проектов в сферах торговли, производства и зеленой энергетики. Развитие международных транспортных маршрутов имеет большое значение для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Мы рассмотрели меры по развитию Транспкаспийского международного транспортного направления. В ноябре прошлого года мы подписали меморандум о стратегическом партнерстве с председателем Комиссии ЕС. В рамках настоящего меморандума предусмотрены важнейшие виды сырья, аккумуляторные батареи и устойчивые цепочки создания стоимости зеленого водорода. Кроме того, Европейский Союз выделит 9 млн евро в целях обеспечения устойчивого экономического роста и верховенства права», - сказал Алихан Смаилов.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что сотрудничество между Евросоюзом и Казахстаном развивается динамично.

«У нас есть двустороннее сотрудничество и это развивается динамично. Казахстан является стратегическим партнером. Мы хотим более интенсивно сотрудничать, это касается как экономики, так и торговли. Мы видим очень широкое развитие экономических связей и даже еще более широкий круг вопросов в отношении сырья и различных взаимодействий. Теперь между ЕС и Казахстаном были достигнуты двусторонние договорённости. Мы подпишем финансовое соглашение между ЕС и Правительством Республики Казахстана. Это снизит уровень выбросов углекислого газа в атмосферу, также это касается прав человека, различные стандарты нашей комиссии будут достигнуты. У нас есть дорожная карта по стратегическому партнерству ЕС и Казахстана в области устойчивого сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости зеленого водорода. Это конкретная Дорожная карта, направленная на 2023-2024 год», - сказал он.

После подписания документы Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обменялись Дорожной картой по стратегическому партнерству ЕС-Казахстан на 2023-2024 год в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов примет участие во втором Экономическом форуме «Европейский Союз – Центральная Азия» в Алматы.