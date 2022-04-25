Евросоюз и Индия создают торгово-технологический совет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен находится с официальным визитом в Индии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе переговоров У. Ляйен с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Нью-Дели договорились о создании Торгово-технологического совета ЕС-Индия.

Этот стратегический механизм координации позволит обоим партнерам решать проблемы на стыке торговли, надежных технологий и безопасности, таким образом углубляя сотрудничество в этих областях между ЕС и Индией.

Обе стороны согласились с тем, что быстрые изменения в геополитической среде подчеркивают необходимость совместного углубленного стратегического взаимодействия.

Совет по торговле и технологиям будет обеспечивать политическое руководство и необходимую структуру для реализации политических решений, координировать техническую работу и отчитываться на политическом уровне, чтобы обеспечить реализацию и последующие действия в областях, которые важны для устойчивого развития экономики Европы и Индии.

«Даже сейчас, когда мы отмечаем 60-летие установления дипломатических отношений, мы уверены, что общие ценности и общие интересы ЕС и Индии создают прочную основу для активизации взаимовыгодного и более глубокого стратегического сотрудничества. Европейский союз и Индию связывают десятилетия тесного партнерства, и они полны решимости наращивать совместные усилия для решения текущих проблем и решения геополитических обстоятельств», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Решение о создании Совета по торговле и технологиям будет первым для Индии с зарубежным партнером и вторым для Европейского Союза после аналогичного договора с США.

Создание Совета по торговле и технологиям ЕС-Индия является ключевым шагом на пути к укреплению стратегического партнерства на благо всех народов ЕС и Индии.