Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Евросоюз и Индия создают торгово-технологический совет

Автор:  
Арнур Рахимбеков
25 Апреля 2022, 15:00
Евросоюз и Индия создают торгово-технологический совет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен находится с официальным визитом в Индии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе переговоров У. Ляйен с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Нью-Дели договорились о создании Торгово-технологического совета ЕС-Индия.

Этот стратегический механизм координации позволит обоим партнерам решать проблемы на стыке торговли, надежных технологий и безопасности, таким образом углубляя сотрудничество в этих областях между ЕС и Индией.

Обе стороны согласились с тем, что быстрые изменения в геополитической среде подчеркивают необходимость совместного углубленного стратегического взаимодействия.

Совет по торговле и технологиям будет обеспечивать политическое руководство и необходимую структуру для реализации политических решений, координировать техническую работу и отчитываться на политическом уровне, чтобы обеспечить реализацию и последующие действия в областях, которые важны для устойчивого развития экономики Европы и Индии.

«Даже сейчас, когда мы отмечаем 60-летие установления дипломатических отношений, мы уверены, что общие ценности и общие интересы ЕС и Индии создают прочную основу для активизации взаимовыгодного и более глубокого стратегического сотрудничества. Европейский союз и Индию связывают десятилетия тесного партнерства, и они полны решимости наращивать совместные усилия для решения текущих проблем и решения геополитических обстоятельств», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Решение о создании Совета по торговле и технологиям будет первым для Индии с зарубежным партнером и вторым для Европейского Союза после аналогичного договора с США.

Создание Совета по торговле и технологиям ЕС-Индия является ключевым шагом на пути к укреплению стратегического партнерства на благо всех народов ЕС и Индии.


Экономика   Евросоюз   Индия   Сотрудничество   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова