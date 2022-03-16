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Евросоюз готов и дальше сотрудничать с Казахстаном - Посол ЕС в РК

Автор:  
Серик Сабеков
16 Марта 2022, 20:07
Евросоюз готов и дальше сотрудничать с Казахстаном - Посол ЕС в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сейчас самое главное - это реализация объявленных Президентом реформ. Об этом заявил Посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас, комментируя новое Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное Послание является очень актуальным. Мы сегодня услышали расширенную политическую программу и не только политические реформы. Президент начал обращение с расследования январских событий, и мы понимаем, что это может занимать очень долгое время. Мы все партнеры Казахстана, и нам всем следует понимать, что народу Казахстана самому нужно узнать результаты этого расследования. Очень важно, чтобы это расследование соответствовало всем стандартам международного сообщества», - сказал Кестутис Янкаускас.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что после Послания теперь очень важна реализация объявленных реформ.

«Мы должны понимать, что сейчас самое главное – это реализация реформ. Несмотря на то, что предложенный пакет является очень расширенным, самое главное, чтобы они были постепенно реализованы. ЕС в качестве партнера Казахстана готов и дальше сотрудничать», - добавил Кестутис Янкаускас.


Евросоюз   Европа   Послание Президента РК-2022   Дипломат  
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