Европолиция обезвредила кокаиновый суперкартель

29 Ноября 2022, 14:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полиция объявила о ликвидации наркотического «суперкартеля», контролировавшего около трети всех поставок кокаина в Европу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным полицейского агентства ЕС (Европол), в рамках операции «Свет пустыни» были задержаны в общей сложности 49 человек их шести европейских стран.

Есть среди них и один гражданин Великобритании – именно его подозревают в руководстве всей операцией.

За два года следствия только в рамках этого дела полицией было изъято более 30 тонн наркотиков (30 000 кг), сообщает Европол.

В полицейском агентстве подчеркивают, что операция «Свет пустыни» - результат тесного сотрудничества правоохранительных органов сразу пяти стран: Бельгии, Испании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ и) Франции.

Особой ценностью для властей обладали шестеро арестованных — в том числе и тот самый британский гражданин, который, по сообщениям испанской полиции, проживал на побережье Коста-дель-Соль.

По данным Европола, наркоторговцы сформировали «разветвленную преступную сеть, занимающуюся оборотом наркотиков и отмыванием денег в особо крупном размере».

Столь же масштабной была и проведенная полицейская операция.

В основном следствие фокусировалось на канале поставок кокаина из Южной Африки через Нидерланды. Основные аресты по этому делу были проведены в прошлом году.

Остальных подозреваемых задержали в период между 8 и 19 ноября, в ходе тщательно скоординированных рейдов в шести странах.

Видео, размещенное на странице агентства в YouTube, показывает, как группы следователей с собаками-ищейками обыскивают дома, у которых припаркованы роскошные автомобили, однако были ли изъяты какие-либо активы в ходе задержания, не уточняется.

Британец, подозреваемый в руководстве «суперкартелем», чудом избежал ареста в Испании, после чего перебрался в Дубай, говорится в заявлении Гражданской гвардии страны.

Впрочем, руководить картелем он, по всей видимости, продолжал и из ОАЭ.

Европол заявил, что новое соглашение с ОАЭ позволило детективам получить доступ к разведданным и арестовать преступников, ранее находившихся вне досягаемости.

Анонимный источник в Европоле сообщил информационному агентству Франс-пресс, что среди задержанных есть и еще одна «крупная рыба» из Нидерландов - предположительно связанный с высокопоставленным голландским криминальным авторитетом Ридуаном Таги.

Голландская прокуратура заявила, что потребует экстрадиции подозреваемых из ОАЭ, которым теперь предъявлены обвинения в крупномасштабном обороте наркотиков и отмывании денег.

Эксперты приводят безрадостную статистику: примерно на протяжении последнего десятилетия кокаин в Европе год от года становится все доступнее.

А вместе с этим растет и число связанных с его употреблением преступлений, связанные с употреблением или хранением кокаина, также растут: по оценкам, в прошлом году этот наркотик в Европе употребляли 3,5 миллиона взрослых.

Ранее в этом месяце полиция Испании провела серию рейдов, в результате которых была обнаружена и изъята самая крупная из когда-либо найденных партия каннабиса.

Найденная уже упакованной, марихуана была эквивалентна примерно 1,1 миллиона растений.

Впрочем, ведущий эксперт по наркополитике и исполнительный директор благотворительной организации Release Ниам Иствуд предположил, что операция «Свет пустыни» вряд ли окажет на рынок кокаина в Европе значительное влияние.

В ходе предыдущей международной полицейской операции 2020 года, в результате которой была уничтожена мобильная сеть и производитель модифицированных смартфонов EncroChat, используемых организованными преступными группировками, в Великобритании было изъято 20 тонн наркотиков.

«Тогда это называли самой масштабной и глубокой британской операцией по борьбе с серьезной организованной преступностью, - напоминает Иствуд. - Однако кокаин и другие наркотики остаются по-прежнему легко доступны по всей стране».

Фото:bbc.com