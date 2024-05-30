Европол провел крупнейшую операцию против ботнетов

Полиция арестовала четырех человек и отключила 100 серверов по всей Европе и Северной Америке в ходе крупнейшей в истории операции по борьбе с сетью, которая распространяла вредоносное программное обеспечение. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

— Полиция арестовала четырех человек и отключила более 100 серверов в Европе и Северной Америке в ходе масштабной операции по борьбе с хакерской сетью, распространявшей вредоносное ПО, — сообщили в Европоле.

Полийцейская служба Европейского союза также заявила, что более двух тысяч доменов теперь находятся под ее контролем.

Операция под названием Endgame, проводившаяся 27–29 мая, стала «крупнейшей в истории операцией против ботнетов, которые играют значительную роль в распространении программ-вымогателей», — отметили в Европоле.

IcedID, Smokeloader, SystemBC, Pikabot и Bumblebee — вот некоторые примеры ботнетов, которые были ликвидированы.

В ходе операции арестованы трое граждан Украины и один гражданин Армении. Выдано еще десять международных ордеров на арест.

Один из главных подозреваемых заработал не менее 69 миллионов евро в криптовалюте, сдавая в аренду сайты, на которых размещались вредоносные программы.

Как сообщили в Европоле, для поиска подозреваемых потребовались скоординированные усилия полицейских в разных странах мира, а инициаторами и руководителями операции стали правоохранительные органы Франции, Германии и Нидерландов.

— Правоохранительным органам удалось нанести серьезный удар по киберпреступности. Благодаря интенсивному международному сотрудничеству шесть крупнейших семейств вредоносных программ обезврежены, — отмечается в заявлении вице-президента Федерального ведомства уголовной полиции Германии Мартины Линк.

Более 20 сотрудников правоохранительных органов из Дании, Франции, Германии и США координировали работу сотен полицейских на местах, а также нескольких виртуальных международных командных пунктов.

— Число атак с использованием вредоносного ПО «исчисляется сотнями каждый год», они проводятся против компаний, частных лиц и общественных учреждений, например, больниц, — отметила в своем заявлении прокурор Франции Лора Бекко.

По ее данным, с 2022 по 2023 год количество кибератак во Франции увеличилось на 30 процентов.

Европол определяет дропперы как тип вредоносного программного обеспечения, позволяющего киберпреступникам обходить меры безопасности на устройствах пользователей и тайно устанавливать вместо него вирусы, вымогательское или шпионское ПО.

Европол заявил, что операция Endgame еще не завершена.