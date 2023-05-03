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Европол пресек деятельность сайта наркоторговцев

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Мая 2023, 07:42
Европол пресек деятельность сайта наркоторговцев

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 288 человек в нескольких странах задержаны в результате крупной международной операции, которую координировал Европол. Пресечена деятельность одной из крупнейших площадок «даркнета», где велась торговля наркотиками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Правоохранители действовали в Европе, Бразилии и США. Изъято более 50 млн евро, 850 килограммов наркотиков и более сотни единиц огнестрельного оружия. Также полиция получила списки покупателей нелегальной продукции.


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