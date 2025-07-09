Европейское правосудие начинает расследование в отношении лидера французской оппозиции

— Европейская прокуратура начала расследование, — сообщил представитель органа, не вдаваясь в подробности, «чтобы не ставить под угрозу результаты расследования».

Согласно обвинениям, опубликованным несколькими европейскими СМИ в начале июля этого года, указанная французская партия, а также ее партнеры из бывшей фракции Европарламента «Идентичность и демократия» (ID), подозреваются в «неправомерном расходовании» более 4,3 млн евро в период с 2019 по 2024 год.

В свою очередь, «Национальное объединение» отреагировало быстро.

— Я рассматриваю это как признак новой операции по преследованию со стороны администрации Европейского парламента, — заявил на пресс-конференции президент «Национального объединения» Джордан Барделла, правая рука Марин Ле Пен.

Сама Ле Пен отвергла обвинения и охарактеризовала их как «политически мотивированные».

Предварительное расследование в отношении Марин Ле Пен и партии «Национальное объединение» было начато еще в 2023 году после запроса Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политической деятельности.

Ситуация вокруг Марин Ле Пен — крайне правого политика Франции обостряется учитывая, что она является одним из реальных кандидатов на предстоящих выборах президента Франции в 2027 году.

В апреле этого года суд Франции признал М.Ле Пен виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза.