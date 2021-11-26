Европейское издание «The Parliament Magazine» опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетное европейское издание «The Parliament Magazine» опубликовало статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Авторитетное европейское издание «The Parliament Magazine», освещающее политические события на пространстве Европейского Союза, опубликовало статью Президента Касым-Жомарта Токаева, приуроченную к его официальному визиту в Брюссель.

Глава государства в данной статье рассказал о состоянии и перспективах развития стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС», - написал Берик Уали.

Ознакомиться с публикацией можно на портале издания.



