Европейский инвестбанк планирует направить $50 млн на жилищные проекты в РК

Как сообщает пресс-служба НУХ «Байтерек», в церемонии подписания приняли участие председатель правления КЖК Алтай Куздибаев и вице-президент EIB Кириакос Какурис.

Документ направлен на развитие механизмов финансирования проектов в области устойчивого, энергоэффективного и экологичного жилья в Республике Казахстан.

Кроме того, в рамках достигнутых договорённостей EIB Global рассматривает возможность предоставления рамочного финансирования объемом до 50 миллионов долларов США, направленного на реализацию жилищных проектов, отвечающих международным экологическим стандартам. Отдельное внимание будет уделено снижению энергопотребления зданий минимум на 20% и внедрению инновационных «зелёных» технологий в строительстве.

- Подписание меморандума с Европейским инвестиционным банком открывает новые горизонты для привлечения устойчивого финансирования. Холдинг «Байтерек» системно работает над реализацией ESG-повестки и развитием зелёной инфраструктуры. Это соглашение укрепляет роль Казахстана как надёжного партнёра в вопросах устойчивого роста и международного сотрудничества, — отметил глава холдинга.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия по линии других дочерних организаций холдинга, в том числе Банка Развития Казахстана и Фонда «Даму». В настоящее время по данным направлениям прорабатываются проекты в сферах возобновляемой энергетики, поддержки малого и среднего бизнеса и модернизации инфраструктуры.

Сотрудничество реализуется в рамках программы FELICITY II, осуществляемой EIB Global совместно с GIZ при поддержке Международной климатической инициативы (IKI) Федерального министерства экономики и борьбы с изменением климата Германии.

Как сообщалось ранее, Международный форум Астана начался в столице Казахстана.