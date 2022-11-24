Европейский газовый рынок будет оставаться напряженным до 2024 года - прогноз

24 Ноября 2022, 14:29

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Аналитики из нефтегазовой отрасли считают, что европейский газовый рынок будет напряжен как минимум до 2024 года из-за потенциального дефицита поставок голубого топлива в мире, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Oilprice.

Как сообщает издание, в ближайшие годы на мировой рынок поступят большие объемы сжиженного природного газа (далее СПГ), но строящиеся сейчас крупные экспортные мощности не в состоянии разгрузить напряженность газового рынка в Европе в следующие пару лет.

Аналитики полагают, что снижение спроса на фоне высоких цен может привести к сокращению потребления СПГ в краткосрочной перспективе как в Европе, так и в Азии. Даже при сценарии ослабления спроса Европе потребуется много СПГ, чтобы восполнить те объемы, которые она получала раньше из российских источников.

Сегодня Европа активно работает над созданием плавучих регазификационных установок (FSRU) для импорта СПГ. У этих плавучих сооружений пропускная способность меньше, чем у огромных береговых терминалов, которые в настоящее время строят ведущие экспортеры СПГ.

Эксперты ожидают, что ведущие мировые экспортеры СПГ США и Катар получат много новых мощностей после 2025 года, что ослабит потенциальный дефицит поставок.

В Катаре ожидается, что крупнейший в мире проект по расширению производства СПГ начнет его только в четвертом квартале 2025 года. В Соединенных Штатах в настоящее время строятся три проекта – Golden Pass LNG, Plaquemines LNG и Corpus Christi Stage III.

По данным управления энергетической информации США (EIA), после завершения этих проектов пиковые экспортные мощности СПГ в Соединенных Штатах увеличатся в совокупности на 5,7 млрд кубических футов в сутки к 2025 году.

Пиковые экспортные мощности крупнейшего в мире экспортера, отправляющего около 70% своего СПГ в Европу, к 2025 году достигнут почти 20 млрд кубических футов в сутки по сравнению с примерно 14 млрд кубических футов в сутки сейчас.

Эксперты отмечают, что проекты США и Катара приведут к существенному увеличению новых поставок в 2025-2026 годах. Однако динамика рынка СПГ с 2025 года будет сильно зависеть от того, как будет развиваться мировой спрос на СПГ.

Согласно данным лондонской биржи (ICE), 23 ноября цены на газ в Европе в ходе утренних торгов выросли на 10% и достигли 1400 долларов за тысячу кубометров. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 1431 доллар за кубометр.

Фото: oilprice.com