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Европейский центробанк вновь повышает ставки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Июня 2023, 04:10
Европейский центробанк вновь повышает ставки

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский центробанк вновь принял решение о повышении ключевой ставки на четверть процентного пункта. Это уже восьмое повышение меньше чем за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В ЕЦБ отметили, что в борьбе с инфляцией в еврозоне достигнуты некоторые успехи, но в целом рост цен пока превышает установленные регулятором пределы.

«Наши последующие решения будут гарантировать, что ключевые процентные ставки ЕЦБ будут доведены до уровня, достаточно ограничительного для того, чтобы инфляция своевременного вернулась к нашему среднесрочному целевому показателю в 2%. Ставки будут удерживаться на этом уровне столько, сколько необходимо», - заявила предcедатель ЕЦБ Кристин Лагард.

В среднем инфляция в еврозоне упала с пиковых 10% до примерно 6%. Но базовая инфляция, которая не учитывает продовольствие и энергоносители, снизилась лишь незначительно. Очень низкий уровень безработицы смягчил влияние происходящего на экономику. Тем не менее, ЕЦБ пересмотрел прогноз на нынешний год — теперь банк предсказывает сокращение экономики на 0,9%.


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