Европейские эксперты поддержали принятие закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане

18 апреля на сайте Парламентской Ассамблеи Совета Европы опубликована письменная декларация членов ПАСЕ под названием «Прогресс Казахстана в области прав человека, демократии и сотрудничества с Советом Европы», сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Первым подписантом стал венгерский парламентарий, глава национальной делегации в ПАСЕ Жовт Немет.

В интервью корреспонденту агентства Kazinform Ж.Немет отметил, что 22 члена ПАСЕ твердо высказались за развитие связей между Советом Европы и Казахстаном и поддерживают реформы в РК.

— Что-то новое происходит в отношениях между Советом Европы и Казахстаном. Хотел бы отметить развитие политических реформ в РК и призвать политиков Казахстана углублять контакты с Советом Европы, — сказал венгерский парламентарий.

Французский эксперт Карла Дуат на «полях» ПАСЕ в г. Страсбурге также высказалась о событиях в нашей стране.

— Принятие в Казахстане закона о криминализации домашнего насилия — положительный аспект. В г. Страсбурге сенаторы, прибывшие из Казахстана, подробно проинформировали нас об этом.

Это особенный момент с учетом 20-летия сотрудничества между РК и Советом Европы, отметила К.Дуат.

По ее мнению, между Советом Европы сложились положительные и перспективные отношения.

— Я уверена, что мы также продолжим взаимное сотрудничество, объединяя взаимные усилия ради формирования лучшего мира, в особенности в рамках обеспечения прав женщин, — подытожила французский эксперт.

Каролина Ключевска, постдокторант Гентского университета в Бельгии и научный сотрудник Института исследований Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа Сент-Эндрюсского университета в Великобритании, рассказала изданию NE Global, что криминализация домашнего насилия является важным законодательным изменением после того, как она была исключена из Уголовного кодекса нашей страны в 2017 году.

— Изменения также ужесточают наказание за насилие, совершенное в отношении несовершеннолетних. Поправки широко обсуждались в обществе в последние несколько лет. Они также происходят в важный момент, учитывая, что общественные дискуссии о гендерном насилии и призывы к нулевой терпимости возобновились вновь, — сказала К.Ключевска.

Эксперт также рассказала «NE Global», что новые законы в Казахстане, в первую очередь являются реакцией на внутреннюю динамику, а не вызваны влиянием Евросоюза либо других внешних игроков.