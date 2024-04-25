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    13:44, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Европейские эксперты поддержали принятие закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане

    Европа Иттифоқи Эроннинг Исроилга ҳужумини қоралади
    Фото: pixabay

    18 апреля на сайте Парламентской Ассамблеи Совета Европы опубликована письменная декларация членов ПАСЕ под названием «Прогресс Казахстана в области прав человека, демократии и сотрудничества с Советом Европы», сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Первым подписантом стал венгерский парламентарий, глава национальной делегации в ПАСЕ Жовт Немет.

    В интервью корреспонденту агентства Kazinform Ж.Немет отметил, что 22 члена ПАСЕ твердо высказались за развитие связей между Советом Европы и Казахстаном и поддерживают реформы в РК.

    — Что-то новое происходит в отношениях между Советом Европы и Казахстаном. Хотел бы отметить развитие политических реформ в РК и призвать политиков Казахстана углублять контакты с Советом Европы, — сказал венгерский парламентарий.

    Французский эксперт Карла Дуат на «полях» ПАСЕ в г. Страсбурге также высказалась о событиях в нашей стране.

    — Принятие в Казахстане закона о криминализации домашнего насилия — положительный аспект. В г. Страсбурге сенаторы, прибывшие из Казахстана, подробно проинформировали нас об этом.

    Это особенный момент с учетом 20-летия сотрудничества между РК и Советом Европы, отметила К.Дуат.

    По ее мнению, между Советом Европы сложились положительные и перспективные отношения.

    — Я уверена, что мы также продолжим взаимное сотрудничество, объединяя взаимные усилия ради формирования лучшего мира, в особенности в рамках обеспечения прав женщин, — подытожила французский эксперт.

    Каролина Ключевска, постдокторант Гентского университета в Бельгии и научный сотрудник Института исследований Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа Сент-Эндрюсского университета в Великобритании, рассказала изданию NE Global, что криминализация домашнего насилия является важным законодательным изменением после того, как она была исключена из Уголовного кодекса нашей страны в 2017 году.

    — Изменения также ужесточают наказание за насилие, совершенное в отношении несовершеннолетних. Поправки широко обсуждались в обществе в последние несколько лет. Они также происходят в важный момент, учитывая, что общественные дискуссии о гендерном насилии и призывы к нулевой терпимости возобновились вновь, — сказала К.Ключевска.

    Эксперт также рассказала «NE Global», что новые законы в Казахстане, в первую очередь являются реакцией на внутреннюю динамику, а не вызваны влиянием Евросоюза либо других внешних игроков.

    — Однако еще неизвестно, как законы будут реализовываться на практике и насколько правоохранительные органы будут реагировать на случаи гендерного насилия, поскольку именно на этом уровне случаи насилия часто игнорируются, — предупреждает эксперт.

    Теги:
    Бытовое насилие Евросоюз Европа Права человека Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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