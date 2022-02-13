Европейская премьера фильма «Акын» прошла с успехом на Берлинале

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - 12 февраля в рамках программы «Форум» Берлинского международного кинофестиваля в кинотеатре Delphi Filmpalast состоялась европейская премьера казахстанского фильма «Акын», снятого АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова» при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Режиссер картины – Дарежан Омирбаев, который, к сожалению, не смог принять участие на показе. Широкой публике фильм представили продюсер Юлия Ким и актриса Гульжан Тузельбаева.

- Мы очень рады присутствовать на премьере. Большое спасибо чудесной команде Берлинале. Конечно, очень жаль, что Дарежан не может быть сегодня с нами из-за новых правил этого ковидного времени. Наш фильм о поэзии, о нежном и уязвимом искусстве, которое пытается выжить в эпоху тиктока и потребления. И мне кажется, что творческие люди, настоящие художники своего дела, смогут узнать себя в этом фильме. Я узнаю в нашем герое и самого Дарежана, который вложил такие глубокие переживания в главного героя. Я очень благодарна ему за возможность сделать этот фильм вместе. Для меня это большая честь, - сказала Юлия Ким перед началом показа.

Стоит отметить, что казахстанская картина вызвала большой интерес берлинской публики. Показ фильма прошел при полном аншлаге, билеты были раскуплены заранее за несколько дней. Среди зрителей были и давние поклонники творчества режиссера.

Картина «Акын» поднимает вопрос о роли искусства в обществе современных технологий и массового потребления и рассказывает о переживаниях поэта в мире, где поэзия мало кого волнует. Размышляя о трагичной судьбе поэта-мятежника XIX века, Махамбета Утемисова, он испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько трудной и хрупкой всегда была жизнь поэта. Сценарий фильма написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер». Главную роль в картине сыграл солист группы «Жігіттер» Ердос Канаев.

Напомним, мировая премьера фильма «Акын» состоялась на кинофестивале в Токио, где режиссеру Дарежану Омирбаеву присудили приз «Лучший режиссер».

Лауреатов 72-го Международного фестиваля Берлинале объявят 16 февраля.