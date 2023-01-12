Европейцы все чаще болеют гриппом и ковидом одновременно

12 Января 2023, 22:42

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В странах Европы растет число случаев заболевания людей гриппом и ковидом одновременно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Специалисты даже ввели новый термин «флурона». Так врачи назвали сочетанную инфекцию - от английского слова flu, что означает грипп и частицы слова coronavirus. Иногда люди подхватывают не два, а три вируса, вызывающих заболевание дыхательных путей. Такой случай был зарегистрирован в Румынии.

«Любой, кто болел гриппом, знает, что такое головная боль. Она заставляет вас укладываться в постель. Грипп - совокупность симптомов, и эти симптомы достигают высокой и очень высокой интенсивности. Однако определить, что это именно грипп можно только с помощью тестирования», - сказал директор Института инфекционных болезней Адриан Маринеску.

Вот уже в течение нескольких недель эксперты по всей Европе предупреждают о всплеске заболевания ковидом. Людей призывают соблюдать меры предосторожности: делать повторные прививки, носить маски в общественных местах и тщательно мыть руки.