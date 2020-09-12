Европейцы проведут зиму в масках из-за коронавируса

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции в пятницу выявлено 9406 новых случаев коронавируса, а жертвами COVID-19 стали 40 человек. По словам премьер-министра страны, ситуация продолжает ухудшаться, и власти сейчас отдают приоритет развёртыванию лабораторий по тестированию, в том числе временных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

42 департамента сейчас классифицируются как «красные» зоны. Там местные власти имеют право вводить усиленные меры безопасности, запрещать собрания и корректировать режим работы предприятий.

В Великобритании за последние дни коэффициент репродукции — сколько человек успевает заразить один носитель коронавируса — впервые с мая превысил единицу. В пятницу в королевстве отмечено более 3500 новых случаев. По словам британских врачей, сейчас быстрее всего вирус распространяется среди молодёжи 20-30 лет.

Британцам с понедельника запретят собираться группами более 6 человек, а в Бирмингеме, на севере страны, где ситуация особенно тяжёлая — запрещено встречаться всем, кто не живёт под одной крышей.

Ужесточают правила и в Австрии. Власти страны констатируют, что зиму европейцам предстоит провести в масках: только такой ценой можно будет избежать нового «локдауна».

«Если вы хотите услышать прогноз, то я не ожидаю улучшения ситуации в ближайшие недели, поскольку люди будут проводить всё больше времени в помещениях, меньше времени на улицах, продолжится учёба в школах. Поэтому следует ожидать, что меры продолжат действовать по крайней мере в течение зимы. И мы не можем обещать, что не будет ещё и новых мер. Наша главная цель — избежать изоляции», - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

А вот Израилю нового локдауна, судя по всему, не миновать: он может стать первой страной мира, которая введёт повторный тотальный карантин. Соответствующий план должно утвердить в воскресенье правительство еврейского государства. Причём по многим критериям осенняя изоляция будет жёстче весенней. Местные ограничения уже введены в 40 районах страны.

Во всём мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся почти достигло 28 миллионов человек, жертв Covid-19 — более 900 тысяч.