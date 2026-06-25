Европарламент высоко оценил итоги визита Президента Казахстана в Брюссель

В среду в Европейском парламенте состоялся брифинг членов Делегации по странам Центральной Азии (DCAS) и Посла РК в ЕС Романа Василенко, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

Открывая мероприятие глава DCAS Джузи Принчи рассказала, что в Европарламенте внимательно следили за визитом Президента РК Касым-Жомарта Токаева в столицу Евросоюза.

В комментарии Kazinform Принчи отметила, что это исторический визит, прекрасная страница в укреплении отношений между Казахстаном и Европой.

— Делегация по связям с Центральной Азией (DCAS), которую я имею честь возглавлять, уже проверила на практике, насколько Казахстан все больше вовлекается в процессы, направленные на демократию, уважение прав человека, важные конституционные реформы. И поэтому результаты мартовского референдума являются лучшим и величайшим свидетельством демократии в Казахстане, который как страна, все больше открывается Европе, — отметила Дж.Принчи.

Посол Р.Василенко подчеркнул, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель стал важной вехой во взаимодействии с Европейским союзом.

— Это был содержательный, наполненный глубоким смыслом визит, который послал мощный политический сигнал. Он подтвердил, что отношения между Казахстаном и Европейским союзом развиваются с растущей уверенностью, стратегической глубиной и практическими амбициями. Главный вывод, который мы делаем по итогам этого визита, прост: Казахстан и Европейский союз вступают в более зрелую фазу стратегического партнерства. В политической сфере визит продемонстрировал высокий уровень доверия и взаимного уважения, который сегодня характеризует отношения между Астаной и Брюсселем, — заявил дипломат.

Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

По его словам, Казахстан и Европейский союз все чаще видят друг в друге не просто надежных партнеров, а стратегических партнеров с общей долгосрочной повесткой дня. Р.Василенко также добавил, что одним из наиболее важных результатов стало взаимное внимание к растущей роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор.

— Казахстан приветствует растущую вовлеченность Европейского союза в эту сферу, в том числе через инициативу Global Gateway. Являясь крупнейшей экономикой и обладая наибольшей территорией в Центральной Азии, Казахстан играет ключевую роль в наращивании потенциала ТМТМ, также известного как Средний коридор. Сегодня Средний коридор становится одним из наиболее важных и динамично развивающихся транспортных маршрутов между Азией и Европой, — подчеркнул Посол.

Как отметил Р. Василенко, за последние шесть лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в пять раз, достигнув примерно 4,1-4,5 млн тонн ежегодно. Этот рост демонстрирует возрастающую привлекательность коридора для международной торговли и цепочек поставок.

— В экономической сфере визит принес весомые и осязаемые результаты. Бизнес-круглый стол Казахстан — ЕС в Брюсселе показал, что политическое взаимопонимание между нашими сторонами трансформируется в конкретные экономические результаты. Это особенно важно, поскольку стратегическое партнерство приобретает реальный смысл только тогда, когда оно приносит практическую пользу нашим экономикам, бизнесу и гражданам, — сказал он.

Дипломат отметил, что визит подтвердил растущую роль гуманитарного сотрудничества и межчеловеческих связей в отношениях между Казахстаном и ЕС, подчеркнув важность образования, академических обменов и мобильности для укрепления партнерства.

— Казахстан высоко ценит сотрудничество с Европейским союзом в рамках программы Erasmus+. Эта программа создала значимые возможности для студентов, ученых и университетов. Она укрепила образовательные связи, расширила профессиональные горизонты и помогла построить долгосрочные сети доверия и взаимопонимания между нашими обществами. Аналогичное значение мы придаем сотрудничеству в области науки, исследований и инноваций, в том числе через программу Horizon Europe, — заявил он.

Роман Василенко также отметил прогресс в вопросах мобильности, подчеркнув успешное завершение переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между Казахстаном и ЕС. По его словам, это будет способствовать развитию академических, деловых и гуманитарных связей.

— Подписание Горизонтального соглашения о воздушном сообщении в ходе визита имеет не меньшее значение. Это соглашение способно расширить авиасообщение, активизировать практические обмены и предоставить больше возможностей для авиакомпаний и граждан обеих сторон. Горизонтальное соглашение о воздушном сообщении призвано расширить права на авиаперевозки между ЕС и Казахстаном. В соответствии с соглашением любая авиакомпания ЕС сможет выполнять рейсы между Казахстаном и любым из 17 государств-членов ЕС, которые уже имеют двусторонние соглашения о воздушном сообщении с Казахстаном, вместо того чтобы ограничивать доступ в основном авиакомпаниями, принадлежащими и контролируемыми этими конкретными государствами, — подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул, что достигнутые в Брюсселе договоренности должны быть реализованы на практике, отметив важность поддержки со стороны европейских институтов, включая Европейский парламент.

Казахстан и ЕС перешли к этапу утверждения соглашения об упрощении визовых процедур.