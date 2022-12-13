Европарламент снял с поста вице-председателя подозреваемую в коррупции Еву Кайли

13 Декабря 2022, 20:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании в Страсбурге 625 из 628 депутатов поддержали отставку Евы Кайли, подозреваемой в коррупции и других преступлениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

На фоне коррупционного скандала Европейский парламент лишил должности вице-председателя Еву Кайли. Во вторник, 13 декабря, подавляющее большинство депутатов ЕП на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали за данное решение. Из 628 отдавших голоса парламентариев 625 поддержали отставку 44-летней представительницы социал-демократического крыла из Греции, подозреваемую в коррупции и других преступлениях. Для принятия решения была необходима поддержка не менее двух третей парламентариев.

Ранее в тот же день Кайли через одного из адвокатов опровергла обвинения в свой адрес.

«Ее позиция состоит в том, что она невиновна. Она не имеет никакого отношения к денежным потокам из Катара, абсолютно никакого», - заявил адвокат Михалис Димитракопулос в эфире греческого телеканала Open.

Он указал, что не может разглашать никаких деталей, а также не имеет информации о том, были ли у Кайли найдены деньги и в каком размере.

Накануне председатель Европарламента Роберта Метсола обратилась с речью к депутатам, в которой она заявила об атаке на европейскую демократию и свободное, открытое и демократическое общество. Она призвала к всеобъемлющему расследованию коррупционного скандала. Еще в минувшие выходные Метсола отстранила бывшую греческую телеведущую Калли от исполнения обязанностей на посту вице-президента ЕП, кроме того, ее исключили из греческой партии ПАСОК и социал-демократической фракции ЕП.

Одна из 14 вице-председателей Европарламента Ева Кайли одновременно была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее «вдохновляющей арабский мир». В начале декабря Кайли стала одной из шести подозреваемых в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира.

Несколько дней назад они были задержаны, а в ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро. 11 декабря власти Бельгии предъявили обвинения четырем подозреваемым и выдали ордер на их арест.

«Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции», - заявила прокуратура.

Помимо Кайли, по данным бельгийских СМИ, под стражу заключили ее парламентского советника Франческо Джорджи, итальянского экс-депутата Европарламента от фракции социалистов Пьера-Антонио Панцери и еще одного неназванного брюссельского лоббиста. Двое других задержанных – отец Кайли и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини – были освобождены.

Ранее сообщалось, что по делу о коррупции в Европарламенте произведено 16 обысков и 4 ареста. Бельгийская прокуратура уже несколько месяцев ведет судебное расследование по делу о подкупе депутатов Европарламента одним из государств Персидского залива.

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