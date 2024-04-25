Европарламент принял законы, ужесточающие контроль над криптовалютами и операциями с наличными деньгами

В ходе выездного заседания в городе Страсбурге члены Европейского парламента проголосовали за пакет законов, усиливающих контроль над криптовалютами, крупными операциями с наличными и сделками между футбольными агентами, передает собственный корреспондент Kazinform.

В рамках борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма Европарламентом был принят пакет законов. В частности, за новое законодательство проголосовали «за» — 482 евродепутата, «против» — 47.

Одновременно Европарламент поддержал создание нового органа по борьбе с отмыванием денег, который будет находиться в немецком Франкфурте.

Создаваемая ЕС структура будет называться Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA), которая ответственна за прямой надзор за наиболее рискованными финансовыми субъектами; получает полномочия вмешиваться в случае сбоев надзорных органов; выступать в качестве централизованного узла для надзорных органов и выступать посредником в спорах между ними. Также AMLA будет контролировать исполнение целевых финансовых санкций.

Пакет законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) состоит из Шестой директивы по борьбе с отмыванием денег, «Единого свода правил ЕС», постановления об Управлении по борьбе с отмыванием денег (AMLA).

— Грязные деньги финансируют ужасные преступления, — заявила комиссар ЕС по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс, добавив, что существует «абсолютная необходимость существенно улучшить текущую ситуацию».

Новые законы ЕС включают усиленные меры комплексной проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные субъекты — банки, управляющие активами, криптоактивами, агенты по недвижимости — должны сообщать о подозрительной деятельности органам финансовой разведки.

С 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых операциях с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о любых подозрительных транзакциях в финансовую разведку.

Законодательство также содержит положения об усилении финансового контроля над «сверхбогатыми» лицами. Общая стоимость имущества которых составляет не менее 50 млн евро, исключая их основное место жительства.

Наряду с этим, вводится общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на расчеты наличными, за исключением операций между частными лицами в негосударственном контексте, а также меры по обеспечению соблюдения адресных финансовых санкций и недопущению их обхода.