Европарламент одобрил жесткие меры по высылке мигрантов

Европейский парламент одобрил новый регламент о возвращении — один из самых жестких законов в истории ЕС по вопросам миграции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Документ направлен на значительное ускорение принудительного возвращения мигрантов, не имеющих законного права на пребывание в Евросоюзе.

За принятие закона проголосовали 418 депутатов, против — 218, еще 30 воздержались.

Решение прошло благодаря поддержке правоцентристской группы Европейской народной партии (EPP) и фракций крайне правых сил.

Новый регламент заменит устаревшую Директиву 2008 года, эффективность которой составляла всего 20–30%.

Среди ключевых нововведений:

ускорение процедур выдачи и исполнения решений о возвращении;

взаимное признание таких решений всеми 27 странами ЕС;

возможность создания «центров возвращения» (return hubs) в третьих странах за пределами Союза;

увеличение максимального срока содержания под стражей до 24 месяцев (в отдельных случаях — дольше);

более строгие санкции за несотрудничество, включая обыски жилья и длительные запреты на въезд в ЕС.

Европейский парламент подчеркнул, что реформа направлена на упрощение процедур при полном соблюдении фундаментальных прав и международного права, включая принцип невысылки.

После объявления результатов голосования сторонники закона аплодировали, а некоторые правые депутаты скандировали антимигрантские лозунг.

Левые парламентарии ответили криками «Shame on you!» («Как вам не стыдно!»).

Правозащитные организации, в свою очередь, выразили обеспокоенность возможными нарушениями прав мигрантов, риском длительного задержания семей и создания «правовых чёрных дыр» в третьих странах.

Принятие регламента завершает формирование последнего элемента Миграционного пакта ЕС 2024 года. Теперь документ ожидает формального одобрения Советом Евросоюза.

Ранее ЕС одобрил закон, позволяющий создавать депортационные центры за пределами блока.



