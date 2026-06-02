ЕС одобрил закон, позволяющий создавать депортационные центры за пределами блока

Новый миграционный закон ЕС позволит создавать центры для депортации за пределами союза и проводить обыски у нелегалов, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

В понедельник Евросоюз и Европарламент согласовали противоречивый закон, направленный на ускорение возвращения мигрантов, не имеющих законного права оставаться в Европе, что ознаменовало самое жесткое изменение миграционной политики блока за последние десятилетия.

Политики утверждают, что так называемое «Положение о возвращении» является ключом к ускорению возвращения мигрантов и краеугольным камнем борьбы ЕС с нелегальной миграцией.

По официальным данным, только 29% мигрантов, не имеющих законного права оставаться в Европе, покидают ЕС.

В основе закона лежит положение, позволяющее странам ЕС создавать депортационные центры за пределами блока, известные как центры возвращения, если они заключат соглашение со страной, не входящей в ЕС. Этими центрами могут быть как транзитные пункты, так и места, где человек должен остаться, что является значительным отступлением от действующих правил.

Большинство мигрантов могут быть возвращены только в страну происхождения или в страну, с которой у них есть доказанная связь. В новой системе это требование будет отменено. От депортации в центр возвращения будут освобождены только несопровождаемые несовершеннолетние, в то время как семьи с детьми будут иметь на это право.

Некоторые страны ЕС уже работают над поиском потенциальных стран-партнеров для будущих центров возвращения. Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция объединились в марте прошлого года для реализации спорного проекта, а Италия уже работает по аналогичной схеме в Албании, где в двух центрах проживает менее сотни мигрантов.

Закон также позволяет странам ЕС обыскивать «место жительства или другие соответствующие помещения» нелегальных мигрантов — положение, которое неправительственные организации и гражданское общество сравнивают с печально известными рейдами, проводимыми Иммиграционной и таможенной службой США (ICE).

Среди других положений — увеличение сроков задержания, ужесточение запретов на въезд и новые полномочия по поиску нелегальных мигрантов.

Максимальный законный срок содержания под стражей нелегальных мигрантов, ожидающих возвращения, увеличивается с шести месяцев до двух лет, с возможным шестимесячным продлением и неограниченным сроком для лиц, представляющих угрозу безопасности.

Запрет на въезд также значительно ужесточается: в большинстве случаев он увеличивается с пяти до десяти лет с возможностью пожизненного запрета для лиц, представляющих угрозу безопасности.

Еще одно изменение касается апелляций. Согласно действующим правилам, депортация автоматически приостанавливается на время рассмотрения судебных споров, в то время как новый закон отменит эту автоматическую защиту, предоставив судам право в каждом конкретном случае решать, следует ли приостановить действие приказа о возвращении.

В законе также вводится Европейский порядок возвращения, чтобы облегчить взаимное признание решений о возвращении в разных странах-членах ЕС, но это будет оставаться добровольным.

Сроки реализации были самым сложным вопросом в переговорах между Советом и Парламентом. Согласно компромиссному решению, некоторые положения вступят в силу через 12 месяцев после вступления постановления в силу. Первоначально Совет настаивал на двух годах.

Ассоциации гражданского общества и левые евродепутаты раскритиковали текст, заявив, что он подвергнет опасности жизни мигрантов и нарушит фундаментальные права.

Теперь закон должен быть официально одобрен европарламентариями и странами ЕС и может вступить в силу уже в следующем месяце.

Напомним, в 2026 году вступает в силу новый Европейский пакт о миграции и убежище, существенно меняющий подходы ЕС к приему и распределению беженцев.