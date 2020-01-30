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вчера 20:45
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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент в среду вечером поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС, согласованное с британским правительством, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В общей сложности 621 депутат Европейского парламента поддержал документ, 49 высказались против соглашения, еще 13 европарламентариев воздержались.
Отметим, ЕС и Великобритания договорились об условиях выхода из блока в ноябре. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение.
Теперь, когда парламенты Великобритании и Европы ратифицировали сделку, Совет ЕС, представляющий 27 стран-участниц, должен одобрить документ на этой неделе, что позволит Соединенному Королевству покинуть блок 31 января.
Ожидается, что переговоры о будущих отношениях Великобритании с ЕС после выхода страны из сообщества начнутся в начале марта.
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