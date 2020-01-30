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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

30 Января 2020 00:34
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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент в среду вечером поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС, согласованное с британским правительством, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В общей сложности 621 депутат Европейского парламента поддержал документ, 49 высказались против соглашения, еще 13 европарламентариев воздержались.

Отметим, ЕС и Великобритания договорились об условиях выхода из блока в ноябре. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение.

Теперь, когда парламенты Великобритании и Европы ратифицировали сделку, Совет ЕС, представляющий 27 стран-участниц, должен одобрить документ на этой неделе, что позволит Соединенному Королевству покинуть блок 31 января.

Ожидается, что переговоры о будущих отношениях Великобритании с ЕС после выхода страны из сообщества начнутся в начале марта.

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Ключевые слова: Евросоюз, Великобритания,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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