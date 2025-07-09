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    18:55, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Европарламент одобрил присоединение Болгарии к еврозоне

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) поддержали присоединение Болгарии к зоне евро с 1 января 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Болгария
    Фото: pixabay

    Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

    За доклад о выполнении Софией всех требований для присоединения к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против — 69 членов ЕП, тогда как 79 депутатов воздержались.

    Как отметила болгарский депутат от Европейской народной партии (ЕНП), докладчик ЕП по вопросу присоединения Болгарии к зоне евро Ева Майдел, «Болгария готова присоединиться к валютному союзу».

    В то же время ряд депутатов потребовали перенести голосование, обосновав это принадлежностью Майдел к тому же политическому лагерю, что и правительство Болгарии. Это, по мнению парламентариев, ставит под сомнение беспристрастность ее доклада.

    — Парламент должен проверять, а не поддерживать все документы без обсуждения, — заявила болгарский депутат от правой коалиции «Европа суверенных наций» Рада Лайкова. ЕП отклонил эту инициативу.

    В Болгарии решение о переходе на евро вызвало протесты. 28 июня манифестанты требовали отставки правительства. Противники замены болгарского лева европейской валютой считают, что это навредит республике и ее экономике, а также ограничит суверенитет страны. 

    Теги:
    Болгария Европа Европарламент
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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