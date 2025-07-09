Европарламент одобрил присоединение Болгарии к еврозоне

Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

За доклад о выполнении Софией всех требований для присоединения к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против — 69 членов ЕП, тогда как 79 депутатов воздержались.

Как отметила болгарский депутат от Европейской народной партии (ЕНП), докладчик ЕП по вопросу присоединения Болгарии к зоне евро Ева Майдел, «Болгария готова присоединиться к валютному союзу».

В то же время ряд депутатов потребовали перенести голосование, обосновав это принадлежностью Майдел к тому же политическому лагерю, что и правительство Болгарии. Это, по мнению парламентариев, ставит под сомнение беспристрастность ее доклада.

— Парламент должен проверять, а не поддерживать все документы без обсуждения, — заявила болгарский депутат от правой коалиции «Европа суверенных наций» Рада Лайкова. ЕП отклонил эту инициативу.

В Болгарии решение о переходе на евро вызвало протесты. 28 июня манифестанты требовали отставки правительства. Противники замены болгарского лева европейской валютой считают, что это навредит республике и ее экономике, а также ограничит суверенитет страны.