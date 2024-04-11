Европарламент одобрил новый Пакт о миграции и убежище

В четверг Европарламент в результате голосования принял новый Пакт о миграции и убежище, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Обновленный пакт представляет собой десять законодательных текстов по реформированию европейской политики в области миграции и убежища в соответствии с соглашением со странами-членами ЕС.

В обновленном пакете законов в сфере миграции предусмотрено, что заявления о предоставлении убежища рассматриваются быстрее, в том числе на границах ЕС.

Вводятся меры по улучшенной идентификации мигрантов по прибытию; обязательные проверки безопасности, уязвимости и здоровья людей, въезжающих в ЕС нелегально.

Государства Евросоюза могут выбрать между принятием на себя ответственности за просителей убежища либо внесением финансовых взносов, оказанием оперативной поддержки другим странам.

Предусматривается лучшее реагирование во время кризисных ситуаций, а также новая добровольная схема переселения беженцев из третьих стран.

Для того, чтобы оказать содействие странам ЕС, подверженным миграционному давлению, другие государства-члены могут внести свой вклад, переселив просителей убежища, бенефициаров международной защиты на свою территорию, внеся финансовые взносы или предоставив оперативную и техническую поддержку.

Критерии, согласно которым государство-член несет ответственность за рассмотрение заявлений о международной защите (так называемые Дублинские правила), также будут обновлены.

Проверка граждан третьих стран на границах ЕС

Лица, не соответствующие условиям для въезда в ЕС, будут подвергнуты процедуре проверки перед въездом, включая идентификацию, сбор биометрических данных, а также проверку здоровья и безопасности, в течение периода до семи дней. Государствам-членам придется создать независимые механизмы мониторинга для обеспечения уважения основных прав.

В ЕС будет установлена новая общая процедура предоставления и отзыва международной защиты. Обработка заявлений о предоставлении убежища на границах ЕС в будущем должна будет проходить быстрее, а сроки рассмотрения необоснованных или неприемлемых заявлений должны быть сокращены.

Данные о лицах, прибывающих в ЕС нелегально, включая отпечатки пальцев и изображения лиц детей старше шести лет, будут храниться в реформированной базе данных «Eurodac». Власти также смогут фиксировать то если кто-то может представлять угрозу безопасности, применял насилие или был вооружен.

Парламент также поддержал новые единые стандарты для всех государств-членов в отношении признания статуса беженца или дополнительной защиты, а также в отношении прав, предоставляемых лицам, имеющим право на защиту.

Государства-члены должны оценить ситуацию в стране происхождения на основе информации Агентства ЕС по предоставлению убежища, а статус беженца будет регулярно пересматриваться. Заявители на защиту должны будут оставаться на территории государства-члена, ответственного за их заявление или в котором была предоставлена

Прием просителей убежища

Государства-члены должны будут обеспечить эквивалентные стандарты приема для просителей убежища, когда речь идет, например, о жилье, обучении и здравоохранении. Зарегистрированные просители убежища смогут приступить к работе не позднее шести месяцев после подачи запроса. Условия содержания и ограничение свободы передвижения будут регулироваться, чтобы препятствовать заявителям передвигаться по ЕС.

Безопасный и легальный путь в Европу

В соответствии с новой структурой переселения и гуманитарного приема государства-члены ЕС на добровольной основе смогут предлагать принять у себя признанных УВКБ ООН беженцев из третьих стран, которые будут путешествовать на территорию ЕС законным, организованным и безопасным способом.

Следующие шаги

Как только пакет будет официально одобрен Европейским советом, вышеуказанные законы вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС.

Ожидается, что правила начнут применяться через два года. Что касается директивы об условиях приема, то у государств-членов будет два года, чтобы внести изменения в национальные законы.

В Брюсселе пишут, что Европарламент достиг важного результата, принимая Пакт о миграции, учитывая, что ряд оппозиционных крайне правых партий ранее обвиняли европейские власти за отсутствие политики в отношении роста миграции в Евросоюз.