Европарламент одобрил «Климатический пакет» ЕС до 2030 года

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент сосредоточился во вторник на предотвращении изменений климата на планете. Депутаты одобрили в Страсбурге ряд мер из пакета под названием Fit for 55 (Готовность 55), цель которого - сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Ратифицирован, в частности, Механизм пограничной углеродной корректировки. Он призван создавать более равные условия для производителей из Евросоюза, в котором действуют строгие ограничения на загрязнение воздуха, и из стран за пределами ЕС. Углеродной корректировке подлежат цены на товары, пересекающие союзные границы.

О значении механизма рассказал парламентский докладчик по этой теме Мохаммед Шахим.

«Это полностью меняет правила игры. Это действительно историческое событие, потому что мы впервые начнём просить производителей дополнительно платить за импортированные вместе с товаром выбросы углекислого газа. Евросоюз становится первым в мире регионом, где, по сути, устанавливается цена на CO2 или углеродный тариф для производителей из-за его рубежей, что само по себе является историческим событием. Мы надеемся, что это побудит другие регионы мира присоединиться к нам в ЕС и продемонстрировать такие же амбиции. Всё это поможет декарбонизировать экономику, и тогда удержание потепления ниже 1,5% будет в пределах досягаемости», - отметил Мохаммед Шахим.

Этот механизм будет применяться к нескольким отраслям европейского хозяйства, таким как производство стали, цемента, алюминия и удобрений. Он заработает 1 октября, когда начнётся переходный период.

Однако представитель Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) Адольфо Айелло опасается, что её предприятия столкнуться с нечестным соперничеством со стороны компаний за пределами ЕС, которые не захотят платить за свои выбросы.

«Ожидается, что наш сектор в ближайшие восемь лет инвестирует около 30 млрд евро в декарбонизацию. Но в то же время он должен оставаться конкурентоспособным. Например, мы экспортируем в третьи страны европейской стали на 45 млрд евро. По нынешним правилам, получатели не учитывают нашу декарбонизацию и платят только за саму сталь. Это может сделать наш экспорт убыточным. Так что в краткосрочной перспективе на карту поставлено наше выживание. Наш переход на «зелёную» сталь тоже поставлен на карту», - отметил Адольфо Айелло.

Европарламент также принял реформу Схемы торговли выбросами и разрешил учредить Социально-климатический фонд, который призван сделать переход на чистые технологии менее тяжёлым для граждан Евросоюза и более справедливым для всего общества.