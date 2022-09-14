Европарламент обсудил минимальную зарплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Европейский парламент обсудил на сессии в Страсбурге вопрос о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Он должен быть адекватным, соответствующим результатам работы, но не обязательно одинаковым для всех стран-членов. Об этом гласит предварительное соглашение, заключенное законодателями и Советом ЕС в июне. Итог голосования станет известен в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Депутат от немецких «зеленых» считает, что закон о МРОТ особенно важен в условиях нынешнего кризиса: «Эта директива – очень важный шаг для решения проблемы структурной бедности, которую мы наблюдаем в Евросоюзе, - сказала Ска Келлер. – Много людей у нас изо всех сил пытались свести концы с концами еще до того, как начала галопировать инфляция и до небес взлетели цены на энергию. Поэтому очень важно добиться справедливой оплаты труда. От этого выиграют миллионы европейских граждан».

Согласованное ветвями власти законодательство направлено на то, чтобы минимальная заработная плата во всех странах ЕС гарантировала достойные условия труда и уровень жизни. Оно будет применяться ко всем работникам, которые имеют трудовой договор или трудовые отношения. За это давно выступает социал-демократ из Венгрии: «Это конец эпохи, - сказала Клара Добрев. – Европейские страны десятилетиями соревновались в том, где рабочие дешевле, где они уязвимее, и это называлось преимуществом победителя. Кончается эпоха, когда конкурентоспособность измеряется тем, насколько дешева и уязвима рабочая сила».

Согласно тексту законопроекта, страны-члены должны будут оценивать, допустима ли самая низкая заработная плата в стране, принимая во внимание покупательную способность населения и социально-экономические условия. Государства будут обязаны следить за тем, применяют ли работодатели новые правила.

Фото: стопкадр видео Euronews.