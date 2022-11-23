Европарламент намерен увеличить количество женщин в управлении крупных компаний

23 Ноября 2022, 16:25

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ – Во вторник Европейский парламент принял директиву «Женщины в советах директоров», которая направлена по повышение количества женщин в руководящих органах крупных компаний Евросоюза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Европарламента отметили, что это произошло через десять лет после того, как данное предложение было впервые сделано.

Директива «Женщины в совете директоров» направлена на введение прозрачных процедур найма в компаниях, чтобы к концу июня 2026 года по крайней мере 40 % должностей неисполнительных директоров или 33 % всех должностей директоров были заняты представительницами женского пола.

При этом профессиональные заслуги должны оставаться ключевым критерием в процедурах отбора, которые согласно новым правилам должны быть прозрачными.

Компании, зарегистрированные на бирже, должны будут раз в год предоставлять компетентным органам информацию о гендерном представительстве в своих советах директоров. Если цели не достигнуты, компаниям придется объяснить, как они планируют их достичь.

Малые и средние предприятия с числом сотрудников менее 250 исключены из сферы действия директивы.

Кроме того, государствам-членам ЕС будет необходимо ввести правила об эффективных и соразмерных наказаниях, таких как штрафы, для компаний, которые не соблюдают открытые и прозрачные процедуры назначения женщин.

Судебный орган также может аннулировать совет директоров, выбранный компанией, если он нарушает принципы Директивы.

Евродепутат Эвелин Регнер сказала: «Принятие Директивы о женщинах в советах директоров через десять лет после того, как она была предложена, является важным шагом на пути к гендерному равенству. Мы, наконец, даем женщинам справедливый шанс занимать высокие корпоративные должности и улучшаем корпоративное управление. Женщины изобретательны, умны, сильны и способны на многое. Мы устраняем одно из основных препятствий для получения женщинами «высших должностей»: неформальные мужские сети. Отныне компетентность будет иметь большее значение в процедуре отбора, чем когда-либо прежде, как и прозрачность».

Теперь, когда Европарламент и европейский Совет официально одобрили соглашение, директива вступит в силу через 20 дней после ее публикации в официальном журнале ЕС.

Государства-члены должны будут ввести правила в течение двух лет.