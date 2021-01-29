Европа закрывает границы из-за распространения коронавируса

ЛИОН. КАЗИНФОРМ - На фоне распространения новых штаммов коронавируса в Европе принимаются очередные ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Правительство Германии планирует ввести запрет на въезд в ФРГ путешественников из государств, где выявляется много случаев инфицирования. Речь, в частности, идет о Португалии, Великобритании, ЮАР и Бразилии. Исключения могут быть сделаны для грузовых перевозок. «Действовать необходимо сейчас», - заявил глава МВД Хорст Зеехофер.

Хорст Зеехофер глава МВД: «По имеющейся у нас информации, в обозримом будущем мы не можем ожидать решения на общеевропейском уровне, которое бы соответствовало нашим планам. Поэтому сейчас мы готовим меры на уровне национальном».

В пятницу, как ожидается, власти озвучат вердикт.

О закрытии границ объявила и Норвегия. Въезд в страну будет разрешен только в случае наличия веских оснований. Власти сделали исключение для транспортировки товаров. Кроме того, въезд разрешат медицинским работникам, прибывающим из Швеции и Финляндии.

Премьер-министр Эрна Сульберг уточнила: «В ночь на 29 января мы вводим самые строгие правила въезда в Норвегию. На практике граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в нашей стране».

Она пояснила, что критически важные товары и услуги будут по-прежнему поставляться в Норвегию, однако новые правила означают, что «многие трудовые мигранты в следующие недели не смогут приехать в страну». Это порядок будет вновь пересмотрен через две недели.

Лондон вводит обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство из Португалии, государств Южной Америки и ряда африканских стран. Люди должны будут находится в гостиницах в течение десяти дней. Нарушителям грозит штраф. Цель - не допустить завоза в королевство новых и потенциально более опасных штаммов коронавируса. Подробный план власти представят на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры действуют в Австралии и Новой Зеландии.