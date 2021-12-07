Европа выпустит новые евро

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Единая европейская валюта меняет лицо. Спустя 20 лет после появления первых наличных евро центробанк пригласил почти полмиллиарда европейцев поучаствовать в разработке нового дизайна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Заявленные цели: отразить на купюрах ценности новой Европы и продлить жизнь бумажных денег в эпоху биткоина и безналичных платежей.

Европейский центробанк затеял редизайн банкнот, чтобы они «стали ближе современным европейцам всех возрастов и происхождения», сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард.

За время обращения евро ЕС пережил долговой кризис, потерял Великобританию после брексита, открыл, а затем прикрыл границы для беженцев. Поиск новой идентичности в крупнейшем политическом союзе на планете приводит к разладу между его членами и ожесточенным спорам о европейских ценностях. Их, кстати, шесть: человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и права человека.

Нынешние евро были обновлены совсем недавно, но дизайн почти не претерпел изменений. Исчезла только бумажка в 500 евро, а на карте появились Мальта с Кипром в связи с расширением еврозоны. В остальном все осталось, как было с самого начала, - пресно, отвлеченно и немного символично, чтобы никого не обидеть.

Сейчас на банкнотах изображены окна, двери и мосты - символы европейского духа открытости и сотрудничества. Причем, это не какие-то конкретные памятники европейской архитектуры, а схематичные примеры из разных эпох: классицизма, готики, барокко.

Что будет на новых купюрах, станет известно в 2024 году.

План такой. Сначала ЕЦБ проведет фокус-группы в странах еврозоны и составит примерный список тем для нового дизайна. Потом группа экспертов (по одному от каждой страны) составит шортлист, а ЕЦБ попросит население прислать предложения на отобранные темы. За этим уже последует конкурс графических решений, итоги которого снова вынесут на обсуждение публики. Последнее слово останется за ЕЦБ.

Решение обновить банкноты предсказуемо оживило соцсети. Олимпиада остроумия стартовала в полную силу, несмотря на утро понедельника, а культурные войны за европейскую идентичность вспыхнули с новой силой.

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Среди вала шуток про биткоин встречается юмор и потоньше. Кто-то предлагает поместить на банкноты портрет Яниса Варуфакиса - спартанца времен греко-европейской долговой войны, едва не развалившей еврозону. Другие считают достойным девизом для новых денег фразу «Любой ценой» - обещание предыдущего главы ЕЦБ Марио Драги спасти еврозону, чего бы это ни стоило.

Два десятилетия евро - история успеха, но она не гарантирует светлого будущего.

За эти 20 лет еврозона не потеряла ни одного члена, а напротив, расширилась с 11 до 19 стран и бросила вызов крупнейшей экономике планеты - американской, положив конец монополии доллара как мировой резервной валюты.

В 19 странах еврозоны живут 340 млн человек - это больше, чем в США. К евро привязаны валюты еще нескольких стран, он играет ключевую роль в жизни полумиллиарда человек и в дальнейшей интеграции Европы. Из 27 стран Евросоюза в какой-то момент перейти на евро обязаны все, кроме Дании - но ее крона фактически привязана к единой европейской валюте.

Однако за это время на горизонте появилась новая угроза монополии центробанков на эмиссию платежных средств - криптовалюты. Контратака ЕЦБ на биткоин и ее главное орудие - цифровой евро - пока на стадии очень предварительного планирования.

Тем удивительнее оказалось решение провести редизайн денежных знаков в эпоху бума безналичных платежей, лишь подогретого пандемией коронавируса.

Однако ЕЦБ уверен, что кэш останется платежным средством еще долго, и потому требует внимания и обновления. Опросы и статистика подтверждают это.

В 2019 году ЕЦБ провел масштабное исследование платежных привычек в 17 из 19 стран еврозоны и выяснил, что европейцы не разлюбили наличные. В магазинах и между собой 73% расплачиваются кэшем, а в денежном выражении 48% всех платежей - наличные, 41% - картами.

Ситуация постепенно меняется. Если в 2016 году 32% предпочитали платить кэшем, то к 2019-му таких было уже 27%, тогда как популярность безналичных платежей выросла до 49% с 43%.

Тем не менее, полностью отказываться от наличных европейцы не готовы - 55% отвечают, что не желают будущего без банкнот и монет.

«Несмотря на рост безналичных платежей во время пандемии, спрос на наличную валюту увеличился ввиду ее критической роли как средства сбережений. В рамках стратегии Кэш-2030 мы принимаем меры для того, чтобы наличные были доступны и принимались как средство платежа в обозримом будущем - даже после возможного запуска цифрового евро», - сообщил ЕЦБ.