Европа: в новый год — с новыми ограничениями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без комендантского часа, но в масках. Их ношение на улицах начиная с пятницы 31 декабря в Париже, Лионе, Дижоне и других французских городах становится обязательным – это одно из нескольких новых ограничений, введенных правительством для замедления распространения нового штамма омикрон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

В последние два дня число случаев заражения во Франции в сутки превышается 200 тысяч.

В больницах Англии открываются временные отделения, готовясь к возможному всплеску госпитализаций на фоне рождественских праздников.

Великобритания столкнулась с нехваткой тестов на COVID-19, за последние сутки там зарегистрированы рекордные 189 тысяч заразившихся.

Похожая ситуация и в Италии. В четверг там было подтверждено около 127 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Это на 30% больше, чем днем ранее, когда был побит предыдущий антирекорд.

И празднование нового года может принести не только радость, но и новую волну заражений.

Правительство Германии просит население не терять бдительность в праздники.

Большинство новогодних мероприятий было отменено, а продажа фейерверков запрещена после всплеска заражений до 42 тысяч.

В Испании также на фоне роста заболевания COVID-19 сотни людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест против новых ограничений - в Каталонии действует комендантский час и отменены все новогодние мероприятия.

Протестующие прошли маршем по центру города, закончив его на площади Arc de Triomf импровизированной рейв-вечеринкой.