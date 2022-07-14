14 Июля 2022 10:09

Европа столкнулась с авиационным кризисом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европа столкнулась с новым кризисом - авиационным. Еще до школьных каникул аэропорты оказались забиты отдыхающими и завалены потерянным багажом. Чтобы спасти отпускной сезон и предотвратить коллапс, власти и бизнес пошли на чрезвычайные меры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Аэропорты вводят квоты на вылет, авиакомпании режут расписание, отменяют рейсы и задирают цены на билеты - не с мыслью побольше заработать, а в надежде поменьше продать.

Причина крупнейшего за многие годы кризиса в том, что в первый полноценный отпускной сезон после двух провальных лет пандемии авиакомпании столкнулись одновременно и с бешеным спросом на билеты, и с нехваткой рабочей силы.

За время простоя многие сотрудники попали под сокращение или уволились и не спешат возвращаться. А из тех, кто остался, часть сидит на больничном с ковидом, а часть бастует, требуя повышения зарплат на фоне рекордной инфляции. Не только в авиакомпаниях, но и в аэропортах и на железной дороге.

Система на пределе, и любая мелкая неприятность, вроде компьютерного сбоя, может погрузить какой угодно европейский аэропорт в хаос. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы власти некоторых стран смягчают иммиграционные правила, а Ирландия вообще пообещала привлечь армию, если аэропорту Дублина будет критично не хватать персонала.

Аэропорты вводят квоты

Летом всегда трудно, но это лето особенное. Задержки и отмены рейсов вышли на новый уровень. Так, в крупнейшем европейском аэропорту - лондонском Хитроу - число задержанных рейсов сейчас на 78% выше показателей последнего перед пандемией нормального лета 2019 года, свидетельствуют данные Official Aviation Guide (OAG).

Авиакомпании заранее отменяют рейсы

Авиакомпании режут летнее расписание, чтобы привести желаемое в соответствие с действительностью. Большинство пассажиров отмененных рейсов проведут отпуск дома и потеряют деньги, потраченные на гостиницы, арендованные машины и детские лагеря, до которых им теперь добраться не на чем.

Может быть хуже

С начала лета бастовали уже бортпроводники Ryanair в Испании, Италии, Франции, Бельгии и Португалии, пилоты Brussels Airlines, наземные службы парижского Шарль-де-Голля.

Они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. На полетах забастовки сказались минимально: Ryanair потерял около 2% рейсов, а Air France - не более 10%.

А вот скандинавской SAS повезло меньше. Крупнейшая забастовка пилотов продолжается уже 10 дней и привела к отмене более половины рейсов. Компания режет расходы, чтобы выжить, но профсоюзы недовольны условиями реструктуризации.

Часть забастовок в последний момент удалось предотвратить или отсрочить, в основном благодаря уступкам со стороны компаний. Передумали прекращать работу пилоты Norwegian Air, сотрудники стоек регистрации British Airways в Хитроу, пожарные и наземные службы в Шарль-де-Голле.

Однако угроза не миновала. Забастовками угрожают сотрудники наземных служб Lufthansa и бортпроводники Ryanair и easyJet в Испании. А новая волна заражений ковидом в Европе обещает рост числа сотрудников на больничных, а в худшем случае - возвращение ковидных ограничений в аэропорты, которые и без того с трудом справляются с пассажиропотоком.

«Это не первый кризис, - не теряет оптимизма глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш. - Мы делаем выводы, адаптируемся и в следующий раз справимся лучше».





Фото: REUTERS