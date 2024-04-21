Европа распрощалась с символом «голландской болезни»

Разработка крупнейшего в Европе газового месторождения в Гронингене прекращена «без шанса на возобновление». Нидерланды официально прекратили бурение. Из-за буровых работ здесь возникали регулярные землетрясения, которые повреждали дома и травмировали местных жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Символическая церемония состоялась в пятницу «на том самом месте», где в 1959 году было открыто месторождение.

Газ Гронингена стал одним из основных источников благосостояния королевства. Но у ресурсного бума, когда в страну хлынул поток иностранной валюты, была и обратная сторона. Все деньги в стране вкладывались в газовую отрасль, другие секторы экономики не развивались, промышленность оставалась недофинансированной, что привело к деиндустриализации, потере рабочих мест и росту инфляции во второй половине 1970-годов.

«Голландская болезнь» или эффект Гронингена — форма ресурсного проклятья, характерного для многих стран, богатых углеводородами.

Если экономические последствия этой ошибочной стратегии Нидерланды преодолели, остаются проблемы, связанные с экологией.

С годами стало очевидно, что бурение вызывает многочисленные землетрясения в регионе: проблема обострилась в 2010-х годах. В 2012 году в Гронингене произошло землетрясение магнитудой 3,6, самое сильное за всю историю региона.

Всего с 1986 года было зафиксировано около 1600 землетрясений — повреждены десятки тысяч зданий, пострадали почти сто тысяч человек.

Скважины оставались открытыми на случай «суровой зимы»

В 2018 году было принято окончательное решение о постепенном отказе от разработки месторождения. Бурение фактически прекратилось в октябре 2023 года, хотя 11 скважин оставались открытыми на случай «сложных зимних погодных условий» и «в связи с неопределённой международной ситуацией».

При этом неясно, достаточно ли прекращения бурения, чтобы предотвратить новые толчки, ведь под землёй остаются полости.

Концерны Shell и ExxonMobil, эксплуатирующие месторождение Гронинген, обратились в арбитражный суд, который решит, должно ли правительство Нидерландов выплатить им компенсации за огромные запасы газа, которые теперь «похоронены».