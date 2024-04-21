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    03:00, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Европа распрощалась с символом «голландской болезни»

    газовое месторождение в Гронингене
    Фото: dutchreview.co

    Разработка крупнейшего в Европе газового месторождения в Гронингене прекращена «без шанса на возобновление». Нидерланды официально прекратили бурение. Из-за буровых работ здесь возникали регулярные землетрясения, которые повреждали дома и травмировали местных жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Символическая церемония состоялась в пятницу «на том самом месте», где в 1959 году было открыто месторождение. 

    Газ Гронингена стал одним из основных источников благосостояния королевства. Но у ресурсного бума, когда в страну хлынул поток иностранной валюты, была и обратная сторона. Все деньги в стране вкладывались в газовую отрасль, другие секторы экономики не развивались, промышленность оставалась недофинансированной, что привело к деиндустриализации, потере рабочих мест и росту инфляции во второй половине 1970-годов.

    «Голландская болезнь» или эффект Гронингена — форма ресурсного проклятья, характерного для многих стран, богатых углеводородами.

    Если экономические последствия этой ошибочной стратегии Нидерланды преодолели, остаются проблемы, связанные с экологией.

    С годами стало очевидно, что бурение вызывает многочисленные землетрясения в регионе: проблема обострилась в 2010-х годах. В 2012 году в Гронингене произошло землетрясение магнитудой 3,6, самое сильное за всю историю региона.

    Всего с 1986 года было зафиксировано около 1600 землетрясений — повреждены десятки тысяч зданий, пострадали почти сто тысяч человек.

    Скважины оставались открытыми на случай «суровой зимы»

    В 2018 году было принято окончательное решение о постепенном отказе от разработки месторождения. Бурение фактически прекратилось в октябре 2023 года, хотя 11 скважин оставались открытыми на случай «сложных зимних погодных условий» и «в связи с неопределённой международной ситуацией».

    При этом неясно, достаточно ли прекращения бурения, чтобы предотвратить новые толчки, ведь под землёй остаются полости.

    Концерны Shell и ExxonMobil, эксплуатирующие месторождение Гронинген, обратились в арбитражный суд, который решит, должно ли правительство Нидерландов выплатить им компенсации за огромные запасы газа, которые теперь «похоронены».

    Теги:
    Нефть/газ Европа Нидерланды Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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