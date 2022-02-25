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Европа принимает украинских беженцев

25 Февраля 2022 12:03
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Европа принимает украинских беженцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первые беженцы с Украины прибыли в польский город Пшемысль, расположенный в 10 км от границы. Одни приехали на поезде, другие – на автомобиле. Во второй половине дня поезд из Харькова привез в Пшемысль несколько сотен человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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«Нам крупно повезло, что удалось покинуть Украину на предпоследнем поезде, который шел на запад. Мы провели последние 16 часов, используя все возможности, чтобы сюда добраться. Мы все... много людей, множество наших друзей получат статус беженца, но нам повезло, что мы заранее приготовились к такому варианту. Мы очень счастливы, что у нас есть друзья в Польше, которые готовы помочь нашему народу», - говорит Александр, беженец из Киева.

Граждане Украины пытаются найти приют и по другую сторону венгерской границы.

Жители подконтрольных Киеву регионов в Донбассе также пытаются покинуть родные места, опасаясь эскалации военных действий вблизи ДНР и ЛНР.

Многие страны Европы уже выразили готовность принять украинских беженцев в случае необходимости. МВД Литвы зарегистрировало около 10 тысяч пунктов по размещению людей.


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#Украина   #Европа   #Мировые новости  
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