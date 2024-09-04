Европа ополчилась на американский сервис распознавания лиц Clearview
Власти Нидерландов оштрафовали американскую компанию Clearview AI на 30,5 млн евро за создание незаконной базы данных. Это уже не первый случай, когда американская компания, занимающаяся распознаванием лиц, получает штраф в Европе. И не первый, когда она игнорирует требования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
Голландское управление по защите данных выписало дополнительный штраф в размере до 5 миллионов евро за несоблюдение требований закона.
В заявлении DPA говорится, что Clearview незаконным образом создала базу с «фотографиями, уникальными биометрическими кодами и другой информацией, связанной с ними».
Технология распознавания лиц используется для поиска человека по его фотографии в поисковых системах.
- Распознавание лиц — крайне навязчивая технология, которую нельзя просто так взять и внедрить в жизнь каждого человека в мире, — заявил председатель Управления по защите данных Нидерландов Алейд Вольфсен. - Clearview нарушает закон, и это делает использование её услуг незаконным. Поэтому голландские организации, использующие Clearview, ожидают крупные штрафы.
У американской компании нет официального представительства в Европе. Ранее она получала штрафы и в других европейских странах.
Так, в октябре 2022 года Франция наложила штраф в размере 20 миллионов евро и обязала компанию не собирать и не обрабатывать данные о людях, находящихся во Франции, и удалить уже собранные данные.
Но в 2023 году Европейский совет по защите данных заявил, что Clearview не прислала никаких доказательств выполнения этих требований.