Европа начинает борьбу за энергосбережение

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Правительство Литвы представит пакет мер в области энергетики. По словам правящей правоцентристской коалиции, он станет одним из самых значимых в ЕС по доле выделенных на него средств от ВВП. Так, в 2023 году на компенсацию частным потребителям роста цен на энергоносители будет выделено до миллиарда евро, или около 2 % от ВВП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Речь идет о суммах на уровне и даже больше миллиарда евро. И это лишь то, что будет выделено на компенсацию потребителям цен на энергоресурсы. Меры поддержки доходов граждан, конечно, тоже предусмотрены в бюджете

План литовского правительства предусматривает среди прочего ограничение цен на отопление, газ и электричество на согласованном кабинетом министров уровне; увеличение минимальной месячной зарплаты на 15-19 % и пенсий на 10%, а также инвестиции в «зеленую» энергетику.

Кабинет министров обсудит и план энергосбережения, который позволит сэкономить около 50 млн евро, т.е. одну пятую часть расходов госсектора в этом году. Речь в нем идет об ограничении отопления общественных зданий до 19 градусов и кондиционирования воздуха до 27-ми, а также удаленную работу по пятницам и понедельникам.

О мерах по экономии электроэнергии задумались и во Франции. С понедельника жители тридцати городов, таких как Лимож, Монтобан и Гранвиль, лишились возможности пользоваться муниципальными бассейнами. Компания-управляющий Vert Marine заявила, что больше не может позволить себе оплачивать счета за отопление, которые выросли почти в три раза. Их примеру могут последовать и катки.

Изменения затронут и транспортный сектор: этой зимой в целях экономии энергии планируется сократить количество поездов.

Мэры десятков городов и населенных пунктов изучают, где можно выключить уличное освещение после полуночи без ущерба для безопасности.

Стимулом послужил призыв в понедельник президента Франции Эммануэля Макрона резко сократить потребление энергии в стране на 10% в ближайшие недели и месяцы, чтобы избежать риска нормирования и веерных отключений этой зимой.

Фото: euronews.com











