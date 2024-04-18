Европа и Центральная Азия подвержены последствиям изменения климата — эксперт
В Бельгийском пресс-клубе состоялась конференция, посвященная энергетическому переходу в Центральной Азии. В ходе конференции ведущий эксперт Бельгии по Центральной Азии из Гентского университета Фабиеэн Боссуйт также выразила мнение, что паводки в Казахстане являются следствием изменения климата, передает собственный корреспондент Kazinform.
В рамках двух дискуссионных групп ученые и практики из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и европейских стран обсудили энергетический переход, устойчивость и инклюзивное развитие в Центральной Азии.
Первая панель была посвящена успехам, проблемам и «подводным камням» энергетического перехода в Центральной Азии, включая региональное и европейско-центральноазиатское сотрудничество.
Вторая дискуссионная группа обсудила переход к энергетике и инклюзивному развитию. Кроме того, исследователи и практики вели дискуссию на предмет как можно взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами и общественностью в Центральной Азии для поддержки инклюзивного развития.
В ходе мероприятия ведущий эксперт Бельгии по Центральной Азии из Гентского университета Фабиеэн Боссуйт прокомментировала масштабные наводнения в нашей стране:
— Трагично наблюдать, как запад и север Казахстана в последнее время страдают от масштабных наводнений. Я думаю, все понимают, что это еще раз показывает нам, что последствия изменения климата и глобального потепления только усиливаются.
Кроме того, всего несколько лет назад в Бельгии мы стали свидетелями одного из самых страшных наводнений за последнее время. Также там мы увидели, что правительству было очень трудно справиться с последствиями наводнений. И даже сегодня жители этого региона Бельгии все еще страдают от последствий этих наводнений.
Я боюсь, что и в Казахстане эта проблема не может быть решена напрямую. Это показывает нам, насколько уязвимы страны не только Европы, но и Центральной Азии к последствиям изменения климата и глобального потепления. Наводнения в Казахстане являются лишь свидетельством этого. Это своего рода знак того, что нужно делать в ближайшее время, в том числе в области подготовки к изменениям глобального климата, — резюмировала она.