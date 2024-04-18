Европа и Центральная Азия подвержены последствиям изменения климата — эксперт

В Бельгийском пресс-клубе состоялась конференция, посвященная энергетическому переходу в Центральной Азии. В ходе конференции ведущий эксперт Бельгии по Центральной Азии из Гентского университета Фабиеэн Боссуйт также выразила мнение, что паводки в Казахстане являются следствием изменения климата, передает собственный корреспондент Kazinform.

В рамках двух дискуссионных групп ученые и практики из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и европейских стран обсудили энергетический переход, устойчивость и инклюзивное развитие в Центральной Азии.

Первая панель была посвящена успехам, проблемам и «подводным камням» энергетического перехода в Центральной Азии, включая региональное и европейско-центральноазиатское сотрудничество.

Вторая дискуссионная группа обсудила переход к энергетике и инклюзивному развитию. Кроме того, исследователи и практики вели дискуссию на предмет как можно взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами и общественностью в Центральной Азии для поддержки инклюзивного развития.

В ходе мероприятия ведущий эксперт Бельгии по Центральной Азии из Гентского университета Фабиеэн Боссуйт прокомментировала масштабные наводнения в нашей стране: