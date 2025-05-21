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    23:00, 20 Май 2025 | GMT +5

    Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики Турции на 2025 год

    Европейская комиссия опубликовала весенний экономический прогноз, в котором пересмотрела в сторону понижения ожидания по темпам роста экономики Турции на 2025 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики Турции на 2025 год
    Фото: cumhuriyet.com.tr

    Согласно обновленным данным, в следующем году ВВП страны вырастет на 2,8% вместо ранее прогнозировавшихся 3,2%. Однако на 2026 год Еврокомиссия ожидает ускорение роста до 3,5%.

    В отчете подчеркивается, что Турция проводит политику ужесточения как в денежно-кредитной, так и в фискальной сфере. Эти меры, наряду со снижением мировых цен на энергоносители, способствуют постепенному снижению инфляционного давления в стране.

    Кроме того, прогнозируется сокращение бюджетного дефицита, а уровень государственного долга, как ожидается, останется умеренным и управляемым.

    Обновленные оценки отражают стремление турецких властей стабилизировать макроэкономическую ситуацию после периода высокой инфляции и курсовой волатильности.

    Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что правительство продолжает последовательную реализацию экономической программы, и подчеркнул, что она уже начала приносить ощутимые результаты.

    — Экономическая программа реализуется по плану и дает результаты, - отметил Шимшек, комментируя текущую экономическую ситуацию.

    Мехмет Шимшек
    Фото: trthaber.com

    По его словам, за последние две недели в стране наблюдается восстановление валютных резервов, что является важным индикатором стабилизации финансовой системы.

    Министр также обратил внимание на рост доверия со стороны международных рынков: «на самом деле инвесторы вернулись».

    — Это стало возможным благодаря укреплению макроэкономической политики, ужесточению денежно-кредитных мер и решительным шагам в борьбе с инфляцией, — утверждает Шимшек.

    Вместе с тем, инфляция в Турции остается на двузначном значении. В апреле этого года годовой инфляционный показатель турецкой экономики в очередной раз снизился.

    Теги:
    Евросоюз Турция Экономика Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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