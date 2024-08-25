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    18:30, 24 Август 2024 | GMT +6

    Еврокомиссия разрешает вакцину против распространенного респираторного вируса

    вакцинация
    Фото: stopfake.kz

    В пятницу Еврокомиссия одобрила вакцину мРНК «mResvia» для иммунизации взрослых старше 60 лет против заболевания нижних дыхательных путей, которое вызывается инфекцией респираторно-синцитиального вируса (РСВ), сообщает собственный корреспондент Kazinform.  

    РСВ — распространенный респираторный вирус, обычно имеющий легкие симптомы, но имеющий потенциально серьезные последствия для уязвимых слоев населения, включая пожилых людей.

    Комиссар ЕС по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес заявила:

    - Вакцинация спасает жизни. В сильном Европейском союзе здравоохранения мы полны решимости обеспечить каждому доступ к необходимой защите от серьезных заболеваний. Одобрение первой мРНК-вакцины против РСВ (RSV) наглядно демонстрирует важность инноваций, когда речь идет о защите здоровья наших граждан.

    Разрешение на вакцину «mResvia» выдано в преддверии осенне-зимнего сезона, когда респираторные инфекции, такие как RSV, имеют тенденцию к пику по всему ЕС.

    Оно последовало за положительной научной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в июне 2024 года. Теперь национальные органы власти в каждом государстве-члене должны решить, будут ли они использовать вакцину и как именно, в соответствии со своими национальными планами вакцинации.

    «mResvia», разработанная компанией Moderna, является первой вакциной мРНК, разрешенной в ЕС для лечения заболевания, отличного от COVID-19. Другие вакцины против RSV также были разрешены Комиссией в 2023 году для защиты уязвимых групп, включая младенцев.

    Теги:
    Вакцинация Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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