Еврокомиссия признала проблему доступности жилья в странах Евросоюза

Более половины жителей городов Евросоюза считают доступность жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения. Еврокомиссия заявила о необходимости принять меры для сохранения жилья, доступного для долгосрочного проживания, передает Kazinform.

Доступность жилья стала одной из наиболее острых проблем для жителей городов Евросоюза. Более половины горожан считают, что этот вопрос требует срочного решения, сообщили в Еврокомиссии.

— Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ЕК отмечают, что жилищный кризис имеет последствия не только для населения, но и для экономики Евросоюза. Нехватка доступного жилья ограничивает мобильность рабочей силы и возможности для получения образования, что в итоге отражается на конкурентоспособности ЕС.

Еврокомиссия предлагает принять меры против практик, которые сокращают количество жилья, доступного для долгосрочного проживания. Особое внимание планируется уделить популярным среди туристов городам, где эта проблема стоит наиболее остро.

Предложения Еврокомиссии будут направлены на рассмотрение Европейского парламента и Совета ЕС.

Ранее мы писали о том, что в странах Европейского союза цены на жилье в четвертом квартале 2025 года выросли в среднем на 5,5% в годовом выражении. Особенно рост заметен в Венгрии, Хорватии и Португалии.