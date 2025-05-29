Еврокомиссия предложит сократить вредные выбросы на 90% к 2040 году

Об этом в интервью «POLITICO» заявила Комиссар по климату Тереза Рибера.

Она предупредила, что слишком большие уступки могут привести к чрезмерному ослаблению цели по климату, которую, по словам двух чиновников, исполнительная власть ЕС надеется представить 4 июня или на следующей неделе.

— Мы придерживаемся 90-процентного показателя, — сказала Рибера, которая является вице-президентом исполнительной власти ЕС, курирующим вопросы климата и конкуренции. Но эта цель будет поставлена с учетом «прагматизма» и изменений, о которых просят правительства ЕС, добавила она. — Вопрос в том, как мы можем определить эти 90 процентов — как мы можем разработать, выстроить действия в отношении этих 90 процентов? — сказал испанский комиссар, который также является заместителем президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Возможно, мы достигнем соглашения, которое сочетает внутренние меры по борьбе с изменением климата с гибкостью, и я думаю, что это часть политического потенциала, который нам необходимо создать, чтобы гарантировать… что мы останемся едиными в этом вопросе.

После вступления в должность в прошлом году Т.Рибера, У.Ляйен и комиссар ЕС по климату Вопке Хукстра пообещали установить к 2040 году планку на 90 процентов ниже уровня 1990 года, следуя рекомендациям научных консультантов ЕС. Но законодатели и правительства ЕС начали оказывать сопротивление, что побудило Еврокомиссию отложить свое предложение до марта текущего года.

В интервью во вторник Рибера подтвердила, что Брюссель также рассматривает возможность углеродных льгот: «Будет проведено обсуждение этих гибких возможностей, включая международные углеродные рынки».

Тем не менее, она подчеркнула, что Еврокомиссия не может допустить, чтобы углеродные льготы или другие гибкие возможности привели к «значительному ослаблению наших внутренних мер к 2040 году». По словам Риберы, сигналом не может быть то, что ЕС «ничего не делает».

23 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуарте.