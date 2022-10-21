Еврокомиссия положительно оценила уровень безопасности полетов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 20 октября 2022 года в городе Брюсселе (Бельгия) казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгатом Ластаевым при участии генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» (далее - ААК) Каталина Раду и представителей ААК провела техническую встречу с Европейской Комиссией, Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и представителями государств-членов Европейского Союза. Европейскую делегацию возглавлял заместитель руководителя отдела безопасности полетов Европейской комиссии Питер Соренсен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В ходе встречи казахстанская сторона проинформировала о принятых мерах и реализуемых планах корректирующих действий в части летной эксплуатации, летной годности, лицензирования авиаперсонала и стандартизации процессов ААК по улучшению уровня безопасности полетов в Казахстане. В том числе были презентованы ожидаемые изменения в действующее законодательство Республики Казахстан в части внедрения нового подхода финансирования ААК и дальнейшего планомерного перехода на европейскую модель регулирования отраслью гражданской авиации в Казахстане. Европейской стороной были положительно восприняты принимаемые меры авиационными властями Республики Казахстан по реализуемым мероприятиям.

Главой делегации Европейской Комиссии высоко оценена и поддержана реализуемая с 2019 года в Казахстане европейской модели регулирования гражданской авиацией и отмечено, что это является передовым и одним из наиболее эффективных подходов в мире, который полностью соответствует европейским стандартам безопасности полетов. Также отмечена необходимость эффективной реализации нового механизма финансирования и обеспечения ресурсов ААК для выполнения обязательств по функционированию устойчивого авиационного регулятора в Казахстане и обеспечению безопасности полетов в стране.

Также, Еврокомиссия позитивно оценила прогресс работы, проделанный в областях летной годности, летной эксплуатации, лицензирования авиаперсонала, управлении безопасности полетов, стандартизации процессов ААК и обновленную структуру организации и призвала продолжить работу в данном направлении. Европейская сторона выразила готовность оказать всестороннюю поддержку в данных вопросах.

На основании представленного прогресса авиационными властями Казахстана представители Европейской Комиссии подтвердили, что на сегодняшний день у казахстанских авиакомпаний отсутствуют угрозы по внесению в список безопасности полетов («черный список») Еврокомиссии и каких-либо ограничений на полеты в Европу.